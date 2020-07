“¿Cuántos años vamos a estar entre el barro?”, la queja de los vecinos de Acantilados

La queja se repite. La semana pasada llegó a El Marplatense una serie de fotos evidenciando el mal estado de las calles del barrio Acantilados y la queja por falta de mantenimiento y respuestas. Incluso hasta plantearon la posibilidad de juntar el dinero suficiente para el arreglo de forma privada.

Este fin de semana, las quejas se multiplicaron, como así también el material gráfico enviado a este portal de noticias. Los vecinos de Acantilados están en permanente comunicación entre ellos y manifiestan su descontento, la falta de respuestas y manejan la posibilidad de organizarse para hacer un corte de ruta.

Según uno de los vecinos, los reclamos deben hacerse “en Delegación Puerto, porque el Emvial acá no tiene nada que ver. Están arreglando, pero están sobre la 18, habría que hacerle el reclamo con fotos y firmas de los vecinos”. Y agrega: “Desde la asociación de fomento de Costa Azul vivimos reclamando, pero están lentos y siempre dicen que hay barrios peores”.

Y tampoco faltan las quejas, incluso ironizando: “Capaz que deberíamos nadar en barro para que nos den bolilla”, dijo un vecino, a lo que otro agregó: “Pronto saldremos en sulky de nuestras casas”. “¿Cuántos años vamos a estar entre el barro?”, añadieron.

Según les informaron, “el encargado en este momento de estas obras espera que mejore el tiempo para poder meter máquinas pesadas y no hacer más daño en las calles. Pide paciencia”.

“Es un desastre, ya no creo que arreglen nada por ahora, arrancó el invierno, las lluvias y las máquinas no pueden entrar”, coincidieron los vecinos, al tiempo que propusieron, por un lado, “hay que hacer reclamos con todo, hasta corte de ruta”. Y por otro, manejan la posibilidad de “hacer un amparo con un abogado y no pagar los impuestos, que los siguen cobrando cuando no hacen nada”.

“Algo hay que hacer”, es la frase de las personas que viven en Acantilados y necesitan una solución para el pésimo estado de las calles del barrio.