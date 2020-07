Choripaneros: si no tienen respuestas volverán a reclamar en el COM

Hace poco más de un mes, el conflicto entre los choripaneros y el municipio parecía tener su fin, luego de semanas intensas con cortes de calles incluido. No obstante, el sector volvió a manifestarse este lunes por la mañana, en este caso en las puertas de Inspección General, debido a que "no cumplieron con lo prometido y no nos dejan trabajar".

Darío Almada, referente de choripaneros, dialogó con El Marplatense y afirmó que la razón del corte de este lunes se debe a que "llegamos a un acuerdo de palabra, pero después el municipio sale y hacen multas y levantan los puestos de trabajo. Nosotros cumplimos con todo el protocolo y el sábado me encargué de recorrer desde 39 y ruta 88 hasta Champagnat y Libertad, donde había siete puestos trabajando sin ninguna clase de protocolo, al tiempo que cerraron a un compañero y le hicieron una multa. Queremos saber con quién arregla esa gente para poder trabajar".

"Vinimos y no nos atiende nadie. Ni Walter Angelini ni Santiago Bonifatti. El único que aparece es Daniel Teruel, que es de Desarrollo Social y no sé qué tiene que ver con lo que es nuestro trabajo. Pusieron la policía, pero cortamos porque hace rato que no nos dejan trabajar", destacó.

Hace un mes atrás, la intención de acampar en la municipalidad quedó sin efecto porque parecía haberse solucionado el conflicto, una posibilidad que según Almada podrían volver a considerar. "No llegamos al acampe porque nos dijeron que nos iban a dejar trabajar, pero es siempre lo mismo. Tenemos una situación delicada porque hay compañeros con diabetes, otro con cáncer y uno con arritmias y todos los remedios salen caros. Se comprometieron a eso y no cumplieron. Si hoy no nos dan una respuesta, nos iremos nuevamente al COM", cerró.