Naya Rivera: encontraron el cuerpo de la actriz de Glee

El cuerpo de la actriz Naya Rivera fue encontrado esta mañana en el lago Piru. Si bien los efectivos que trabajaban en la búsqueda de la actriz de Glee aún no confirmaron si se trata o no de la joven de 33 años, el portal TMZ confirmó el hecho.

La estrella de Glee, de 33 años, desapareció el 8 de julio mientras navegaba junto a su pequeño hijo en el lago Piru, en el condado de Ventura, en California, Estados Unidos. El niño fue encontrado durmiendo solo en la embarcación luego de que otro navegante diera la alarma al ver el barco flotando a la deriva.

"Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 PM (las 6 PM en Argentina) en el lago", informaron los efectivos a cargo de la búsqueda.

Esa tarde, Rivera​ y su hijo Josey Dorsey, de cuatro años, alquilaron un bote en el lago con la idea de pasar una tarde de diversión en contacto con la naturaleza. Juntos, llegaron al lugar alrededor de la 1 PM y alquilaron un bote para disfrutar del agua y el sol en este lago del bosque nacional Los Padres, en Los Ángeles.

Durante la salida, la actriz decidió zambullirse a nadar. En el lapso de tiempo que va desde las 4 a las 5 PM el bote fue encontrado con Josey dormido a bordo, pero sin ninguna huella de la Naya. Lo que sucedió en ese espacio de tiempo es un todavía un misterio para los investigadores.

"Mamá saltó al lago y no regresó", les contó el pequeño a los oficiales que lo encontraron en la embarcación. De acuerdo a los reportes, él tenía puesto su chaleco salvavidas y estaba en buen estado.

Según algunas versiones, Josey les contó a las autoridades que salió a nadar con su madre pero que ella nunca regresó. Según otras, solo la vio tirarse al agua. El chaleco de la actriz estaba en el barco.

Una intensa búsqueda y un trágico final

De ese momento, la búsqueda de Naya Rivera fue tan angustiante como intensa. Es que si bien las autoridades la dieron por muerta a las 24 horas de su desaparición, los agentes continuaron el operativo para ayudar a la familia a cerrar un episodio tan doloroso.

Mientras los buzos recorrían el área, otros equipos que trabajaron en el lago Piru utilizaron aparatos con sonar que escanean el fondo en busca de formas que pudiesen parecer un cuerpo y también utilizaron pequeños aparatos controlados remotamente para explorar bajo el agua.

Talentosa y apasionada: cómo fue su vida

La actriz, de 33 años, saltó a la fama por su papel como Santana López en la serie musical “Glee” (2009-2015). También participó del show televisivo “Devious Maids” y de la película de terror “At the Devil’s Door”, en 2014.

Apasionada de la actuación, Naya Marie Rivera comenzó a actuar a los cuatro años en la comedia "The Royal Family" e hizo algunas apariciones especiales en programas y series como "Baywatch" (Guardianes de la bahía), entre otras.

Como muchas figuras que llegaron al mundo del espectáculo a tan corta edad, su vida no fue simple. De hecho, en su autobiografía Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing confesó que trabajar con Lea Michele, la estrella de Glee, fue un “verdadero infierno”.

En el libro, también describió cómo la relación con su compañera se terminó cuando su personaje empezó a cobrar más protagonismo: “De pronto comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas”, publicó.

En 2014 se casó con el actor Ryan Dorsey, quien es el padre de su hijo, con quien compartía la embarcación durante el accidente. La pareja se divorció en 2018 y compartían la custodia del niño.

Su último mensaje y qué dijeron las redes

"Just the two of us" ("Sólo nosotros dos") fue el último mensaje que publicó Naya Rivera en sus cuentas de Instagram y Twitter. Junto al texto, además, compartió una conmovedora imagen en la que se la ve abrazada al pequeño.

Rápidamente la imagen se viralizó y, una vez que se conoció la trágica noticia, obtuvo más de 300 mil likes y casi 30 mil comentarios, muchos de ellos poniendo un signo de pregunta a la situación y cuestionándose cómo y por qué habría dejado solo a su hijo.

Hubo muchos mensajes de seguidores y famosos pidiendo oraciones y fuerzas por Naya. Demi Lovato​​ fue una de las celebridades que le solicitó a sus seguidores de Instagram que "oren por que Naya Rivera sea encontrada sana y salva". Algo que, lamentablemente, no ocurrió.