Turismo: "El 50% de los hoteles de Mar del Plata tienden a quebrar"

A pesar de que el Gobierno adelantó un "ambicioso plan" para reactivar el turismo en el país, actividad que se supone "foco de contagio" por las aglomeraciones que junta en aeropuertos o terminales de transporte y por la propagación del virus que indicaría el traspaso de fronteras, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) reclamaron "una vez más" el reconocimiento de emergencia nacional para el sector.

Desde Mar del Plata, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica también manifestó la crisis económica que atraviesan y señaló la inviabilidad del plan nacional que anunció el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

El proyecto abarca que todos los paquetes turísticos que se vendan antes del 31 de diciembre reciban el 50 por ciento del valor en compensación para gastar en ese viaje u otro en el futuro.

Según explicó el ministro, el nuevo programa de Preventa de Turismo funcionaría a modo de tarjeta de débito del Banco Nación y se extendería durante 6 meses. Además, para obtenerlo será necesario solicitarla a través del ministerio con anterioridad a la compra de los paquetes.

Mónica Delgado, responsable del Hotel Bristol, señaló que "es solo ponerle una curita al problema". "Necesitamos la declaración de emergencia para poder seguir trabajando, porque yo creo que ya el 50% de los hoteles de Mar del Plata tienden a quebrar y van a terminar cerrando", manifestó.

Además, explicó que se necesita "una mano por un par de años". "Cuando abramos recién se va a poder arrancar a pagar lo que se debe. Porque por más que te prorroguen los pagos en algún momento hay que afrontarlos", puntualizó Delgado.

"La ciudad ya perdió la media temporada y todo lo que nos mantiene abiertos durante el año. Hay que ver cuándo nos dejan arrancar, ya llevamos 5 meses cerrados", lamentó.

Por otro lado, contó que tuvo inconvenientes "para recibir el Programa de Emergencia de Asistencia a la Producción y el Trabajo" e indicó que "le pasó a muchos hoteles". "No te dejaba cargar la licencia especial, solo sin goce de sueldo, y aunque hicimos una rectificación cuando lo cambiaron, tomaron lo que estaba cargado en abril, por lo que me quedó más del 50 % del personal afuera", indicó.

"Yo le tengo que dar plata a la gente porque no pueden estar sin comer. No estamos hablando que quieren hacer un viaje, necesitan para comer", enfatizó la gerente del Hotel Bristol.

"Nosotros estamos haciendo mantenimiento con ahorros de la temporada, pero los fondos que tengo no pasan de agosto", advirtió con pena y sugirió una alternativa que a su parecer ayudaría para palear la crisis que atraviesa el sector: "Si lográramos quitar el IVA al alojamiento ya estaríamos del otro lado, como hacen en el resto del mundo".

En consonancia con (FEHGRA) y el rechazo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata al proyecto de reactivación que planean desde Nación, reiteró que "la ley de Emergencia Nacional es indispensable".

"Yo tengo las tarifas consideradas con un dolar de 65 pesos, si me piden ahora las tengo que duplicar, y no se puede. Es mucho lo que se precisa, como préstamos a tasa 0, con seis meses para adelante. Hay muchas alternativas, no esas curitas que no sirven de nada", subrayó Delgado.

Por último, trazó un panorama personal y transmitió que en su hotel "hay 39 personas en planta permanente y 90 temporarios". "Hay gente que hace 21 años que trabaja ahí", concluyó Delgado.