Guardias pediátricas: fracasó la audiencia pero continuarán las negociaciones entre médicos y el Municipio

Se realizó este martes una audiencia de conciliación solicitada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) y el Municipio en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial en relación a las guardias pediátricas y horas pediátricas semanales en los centros de salud municipal.

El encuentro convocado por el gremio falló pero desde el gremio informaron que continuarán negociando con la comuna en el ámbito "privado".

"Acudimos con voluntad de diálogo e intención de resolver lo antes posible, pero la Municipalidad envió al abogado a declinar la instancia administrativa. Lamentamos esta situación, pensábamos hoy poder llegar a un acuerdo y reestablecer los servicios que hoy se ven afectados. Producto del intercambio, pudimos establecer que ambas partes quedamos dispuestos a dialogar más allá del ministerio, en el ámbito privado, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la ciudad y necesidad de reestablecer los servicios de salud", informó Micaela D´Ambra, secretaria general de CICOP, en diálogo con El Marplatense.

Si no se resuelve el conflicto, desde CICOP anticiparon que podrían definir algún tipo de medidas. "Apelamos a la madurez del gobierno local para no poner palos en la rueda y garantizar los servicios en este momento. Lo ponen en un plano de reordenamiento de gastos, pero la salud no es un gasto, es un derecho", agregó D'Ambra.

"Es tal el malestar que esta semana renunciaron dos pediatras. Lo tenemos que ver como una tragedia, no podemos perder más recurso humano del que tenemos. No podemos ser cómplices de seguir perdiendo compañeros dentro del sistema por las condiciones y las formas en que se toman las decisiones desde la secretaría de salud", concluyó la referente de los trabajadores.