Super Ratones estrenó una versión en cuarentena de "Carreras de aviones"

Hoy, a partir de las 20hs (hora argentina) estrenamos el vídeo de #CarrerasDeAviones grabado en cuarentena, por nuestro canal de YouTube. Grabado en casa de cada uno y con la realización general de @autochocador #AugustoGonzalezPolo Que lo disfruten! @sonymusicargentina @hookmanagement_ @czcomunicacion @nachoprodagencia @morettijuanmanuel @victor_bertamoni @estelaresya