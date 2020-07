Verano 2021: Volponi defendió su iniciativa y se diferenció del "optimismo" de Ciano

Tal como adelantó El Marplatense, el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Ariel Ciano, presentó hace pocos días un proyecto para crear una Comisión Especial para la recuperación turística de Mar del Plata con el propósito de impulsar nuevas estrategias en el marco de la pandemia del coronavirus, mediante un trabajo conjunto de los sectores público y privado.

En la iniciativa, el edil opositor puntualizó que “una crisis de la magnitud de la pandemia debe abordarse desde una perspectiva integral y multisectorial, con abundantes puntos de vista que apunten a sortearla efectivamente”.

Según Ciano, “las condiciones actuales son propicias para que pasada esta recesión Mar del Plata se catapulte como el principal destino turístico del país, sumado al alto valor del dólar y el temor a visitar lugares donde el COVID-19 haya alcanzado grandes cifras”.

Mientras tanto, el concejal de Vamos Juntos, Guillermo Volponi, manifestó esta semana su preocupación por cómo repercutirá en el próximo verano la situación epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires e impulsó la creación de una Mesa Municipal de Crisis de Turismo.

En el expediente, el expresidente del Emder sostuvo que “casi el 70 % del turismo que llega a la ciudad proviene del AMBA y la provincia de Buenos Aires”. “Esto genera un contexto de incertidumbre local, donde los establecimientos no pueden funcionar y la gente no puede desplazarse de un lugar a otro, cercenando las chances reales de lograr una actividad turística fluida que propicie oportunidades de negocios y dinámica económica en Mar del Plata”, afirmó.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata FM 88.3, el edil del intendente Guillermo Montenegro defendió su proyecto y se diferenció de la Comisión Especial que impulsa el massista Ariel Ciano.

“Estamos hablando de cosas muy parecidas. De lo que pude leer del proyecto de Ciano, tiene un enfoque optimista de la cosa. Plantea que Mar del Plata tiene una oportunidad en este verano porque el turismo internacional estará muy complicado”, explicó el concejal del Pro, quien destacó: “Por ende, Ciano piensa que los argentinos por una cuestión económica, por una diferencia de cambio con respecto al dólar, y por esto de la pandemia, harán turismo dentro de la Argentina, y que Mar del Plata sería una de las opciones más interesantes. Eso es un enfoque optimista”.

A continuación, marcó sus diferencias con el edil opositor. “No descarto ese enfoque optimista de Ciano en su proyecto. Sin embargo, yo estoy preocupado. Ojalá tengamos la mejor temporada. La foto de hoy para el sector del turismo es muy preocupante. Es razonable que haya mucha incertidumbre en el mediano plazo”, manifestó Volponi.

Para finalizar, el concejal de Vamos Juntos reiteró que “tienen diferentes enfoques” con Ciano con respecto a la próxima temporada de verano. “Mi proyecto tiene un enfoque diferente a lo que plantea Ciano. No creo que se puedan unificar los expedientes. Prefiero debatir mi enfoque desde la preocupación. Ojalá que haya una excelente temporada, pero no soy tan optimista como Ciano”, sentenció.