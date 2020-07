A 9 años de su muerte, el recuerdo de Ante Garmaz, el hombre que llevó a la moda de la pasarela a la televisión

Hace nueve años fallecía Ante Garmaz en el Hospital Fernández, luego de una extensa lucha contra el cáncer, pero sin dudas, su paso por la televisión le abrió las puertas a otros ciclos que siguieron tocando la temática en la pantalla.

Ante nació el 7 de enero de 1928 en Croacia, pero cuando tenía apenas cuatro años su familia emigró a la Argentina en busca de un mejor futuro. Fue así como se asentaron en Chaco, donde el pequeño Antonio Jorge anhelaba con ser cantante. A sus doce años se mudaron a Rosario y a los pocos años, así como su ídolo Frank Sinatra soñaba con Nueva York, él lo hacía con Buenos Aires, donde logró hacer una brillante carrera.

En 1947, con nada más que 19 años comenzó su ascendente carrera como modelo, desfilando y posando para las marcas más importantes del momento: "En esa época tenias que tener facha y ser profesional. Se nace y se hace elegante y no porque seas buen mozo necesariamente sos elegante", contó sobre su profesión en Rebeldes sin pausa, en 1992 y definió su estilo como "teutón" (alemán).

En sus inicios, en un mundo donde aún existían los prejuicios, él no tuvo problema en declararse abiertamente homosexual. Muchos años más tarde incluso bromeó: “Yo no soy gay, mis parejas sí”.

Rodeado de amigos, le faltó encontrar un compañero para toda la vida, pero nunca se lamentó por eso : "El amor me trató bien, pero ya no quiero saber más nada. No me interesa. Estoy solo y sin apuro. Uno siempre sufre. El amor no dura mucho, por eso nunca firme un contrato. Preferí decir: 'que pase el que sigue'", dijo alguna vez.

El modelaje lo llevó a conocer el mundo, a convertirse en diseñador y hasta en actor, tras participar de cuatro películas: Cosquín, amor y folklore (1965), Triángulo de cuatro (1975), Los hombres solo piensan en eso (1976) y El soltero (1977).

Su mundo

Presentó El guardarropa de Adán, su sección de tendencias en Feminísimas, con Pinky, hasta que en 1988 llegó su gran momento, cuando pudo tener su programa propio.

El mundo de Ante Garmaz, el ciclo donde mostraba lo último de la moda y las marcas presentaban sus nuevas colecciones, se emitió por ATC y fue una creación de Horacio Larrosa.

Durante sus años como conductor, se filtraron varios videos de los cortes en los que retaba a su staff y se mostraba muy exigente con sus modelos, tal vez fue por eso que se transformó en una marca registrada.

“Para ser modelo mío hay que ser profesionales, tipo régimen militar, es un programa muy difícil y hay que conseguir el éxito trabajando. Después entienden, me felicitan y me agradecen, porque esto en la escuela de modelos no te lo enseñan y hay que tener mucho timing, además de elegancia y saber caminar”, dijo en esa época.

Boca, su pasión

Admirador de Frank Sinatra, alguna vez dijo que sus vicios eran viajar (“Mi dinero lo destiné a conocer el mundo y a ayudar a mis ocho sobrinos nietos que viven en Córdoba”) y el fútbol.

Apasionado de Boca, club para el que diseñó diseño los trajes de gala, también, volviendo a sus raíces, fue vicepresidente de Chaco For Ever.

Dueño de un extenso guardarropa, sus hobbies no se reducían a viajes y fútbol, sino que también coleccionaba corbatas.

