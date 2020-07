Incidentes en Barrio Hipódromo: "Vinieron con un bidón de nafta y prendieron fuego una casilla"

Las denuncias de los vecinos del Barrio Hipódromo surtieron efecto ante la presencia policial para evitar la usurpación de terrenos privados en el límite entre los barrios Hipódromo y La Herradura. Pero del lado de aquellos que intentaban armar sus casillas, también hubo acusaciones de violencia hacia los denunciantes.

"Nosotros nos acercamos a la mañana porque vimos un montón de gente en la calle, camionetas de alta gama, muy agresiva con gente trabajadora", expresó Roxana Roldán, referente del Frente Social Miguel Roldán.

Y agregó que "la situación económica del país es tremenda en la ciudad de Mar del Plata. Es gente que vive acá en el barrio y ya no puede alquilar. No tienen donde vivir. Con un IFE no puede seguir alquilando, no tienen la posibilidad de salir a trabajar porque no son servicio esencial".

"Acá hay cartoneros, albañiles, gente que trabaja en la pesca", añadió.

Integrante de la ONG "Convocatoria al Sur", Roldán reconoció que "vinimos a apoyar esta toma y vamos a seguir apoyando la recuperación de tierras de parte del pueblo trabajador y pobre, que menos tiene"

"Hemos ido al HCD. Hablamos con concejales de todos los colores políticos. Na hay respuesta, obligan a la gente a esta situación", subrayó.

Y respecto a los incidentes, confió que "del barrio La Herradura no se acercó un sólo vecino a decir que estaba en desacuerdo con la toma. La gente que vino es del barrio Hipódromo, vinieron en autos de alta gama, con machetes, palos y escopetas".

"Vinieron con un bidón de nafta y prendieron fuego una casilla que apenas pudo salir el señor que estaba adentro con dos criaturas", denunció.