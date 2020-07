Se emitirá la ficcion "Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo" a 13 años de su muerte

A 13 años de su muerte, el Ministerio de Cultura de Santa Fe emitirá este domingo a modo de homenaje al escritor, guionista y dibujante rosarino Roberto “Negro” Fontanarrosa, el filme que reúne seis relatos de su autoría titulado “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”.

El "negro" Fontanarrosa, fallecido el 19 de julio de 2007, nació el 26 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario. Esa fue la ciudad que amó y donde permaneció hasta el final. Fue, además de humorista, un gran dibujante, cuentista, novelista.

Con el tiempo, Fontanarrosa se convirtió en una figura clave del humor gráfico en la Argentina. Creó personajes que marcaron a generaciones de lectores como Inodoro Pereyra y su entrañable perro Mendieta.

Boogie, el aceitoso un asesino a sueldo de un humor negro híper ácido, fue otra de sus tiras emblemáticas que llevó al cine Gustavo Cova en 2009 con voces de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, entre otras.

En 1971 comenzó a editar sus textos Daniel Divinsky, creador de la editorial De la Flor. En una reciente entrevista publicada en Clarín, contó su primer encuentro con Fontanarrosa.

"Empezó a publicar en la revista Hortensia y en una publicación política, Desacuerdo -contó Divinsky- Ya me venía gustando su trabajo así que me contacté con él y editamos ¿Quién es Fontanarrosa? (...) Hasta ese momento, no lo conocía nadie. En el caso del Negro, nos dimos cuenta de la potencialidad que tenía sin calcular el fenómeno en el que se convertiría luego."

Lo cierto es que el humorista gráfico rosarino se convirtió en una figura de las letras latinoamericanas con sus cuentos sobre fútbol -era fanático de Rosario Central-, o inspirados en las charlas interminables en el mítico bar El Cairo.