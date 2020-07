Centros de pilates: "No podemos abrir hasta fase 5, pero cada vez está más lejos eso"

Los centros de pilates aguardan todavía su habilitación para funcionar ya que llevan 120 días con las puertas cerradas. Alrededor de 120 dueños de establecimientos, presentaron un protocolo y una carta, pero al no haber una respuesta favorable, están en una situación "de crisis".

"Hace 120 días que cerramos, fuimos uno de los primeros. Más que nada estamos en una situación de crisis, porque seguimos pagando nuestros alquileres e impuestos. En un principio dijeron que nos iban a librar de esa cuestión y no fue así. Estamos viendo que en la actualidad abren cafés, y la posibilida de restaurantes y cervecerías, por eso nuestro reclamo porque los centros de pilates tienen clases personalizadas", expresó Carolina Szir, dueña del espacio Dinaxia, en diálogo con El Marplatense.

En cuanto al protocolo, Szir detalló que realizó una división con una pared de nylon entre cada una de las camas."Presentamos el protocolo, según ellos fue aprobado, tuvimos una reunión y presentamos también una carta, que fue firmada por 120 personas dueñas de centros de pilates en Mar del Plata. La carta fue leída, nos respondieron, pero nos patean", se explayó.

"No tiene sentido no abrir actividades como pilates o yoga donde no tenes contactos con otras personas. Consideran que formamos parte de la categoría gimnasios, pero no es así. Nos dijeron que no podremos abrir hasta fase 5, pero cada vez está más lejos eso. Es una actividad que podés tener cuatro personas, no es como un gimnasio que la persona comparte los elementos entre sí. Es mucho más personalizado. No podemos seguir manteniéndonos. Las clases online ya no funcionan, la gente no tiene ganas y hay otros servicios gratis online", concluyó Szir.