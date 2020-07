Gimnasios y natatorios "a punto de quiebra": 2000 puestos de trabajo en riesgo

La situación de los gimnasios y natatorios es cada vez más “crítica” y de continuar sin abrir, al menos 2000 empleados perderían sus puestos de trabajo, según detallaron desde la Cámara que nuclea al sector. A pesar de tener los protocolos presentados hace dos meses, la actividad todavía tiene la negativa para volver

“La realidad es que no tenemos ningún indicio de que podamos volver a abrir en algún tiempo. Tenemos contacto con el intendente y los diferentes partidos políticos, que nos están apoyando, pero desde Provincia no nos dan el ok para la apertura bajo protocolo. Nosotros nucleamos por la cámara de gimnasios alrededor de 80 gimnasios y 20 natatorios, los cuales están a punto de quiebra. Lo cual acarrea una baja de 2000 empleados”, explicó Branko Flego, referente de la Cámara de Gimnasios, en diálogo con El Marplatense.

En este marco, Flego destacó que hay una gran diferencia con otros rubros como gastronómicos o comercios, ya que diciembre, enero y febrero son "meses muy malos, de baja, que por lo general vamos a pérdida y empezamos a recuperar en marzo". "Venimos seis meses sin recaudar realmente, estamos en una situación que para nosotros es insostenible", agregó.

En relación a la eximición de tasas, puntualizó que ayudaría un poco a la situación pero que no es la solución. "Para el personal, aunque tenemos el ATP que nos ayuda, la otra mitad de sueldo para nosotros también es insostenible en tantos meses imposible seguir pagando. Hacemos un esfuerzo enorme, descapitalizándonos nosotros. Nuestro sector está en total crisis. Necesitamos abrir bajo protocolo, es super confiable, exigente y nos permitiría por lo menos salvar los gastos, con el porcentaje de gente que se ha planteado", detalló Flego.

"Fuimos uno de los primeros, hace como dos meses, que presentamos el protocolo. Se elevó a Provincia, a los 15 días tuvimos un rechazo y desde ahí estamos desamparados. Fuimos a pedir créditos y no nos dan. De los 100 que somos le salieron a 5 o 6. La realidad es que se nos hace insostenible", sentenció.

Ante una posibilidad de "reinventarse", el referente de la Cámara de Gimnasios indicó que algunos alquilan bicicletas u otros elemenos, pero da una renta baja. Otros ofrecen clases virtuales pero la gente "prefiere no pagarlas" y no deja ganancia.

"Estamos en 0 y los gastos fijos siguen. Los natatorios, son el único rubro que tiene en funcionamiento las instalaciones, porque si vacían las piletas OSSE les cobran y se rajan las piletas, se rompen. Tienen un costo fijo gigantesco", concluyó.