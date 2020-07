Kanye West estrenó campaña y propone dar un millón de dólares a quien tenga un bebé

El rapero Kanye West protagonizó el domingo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la presidencia de EE UU, y después de que un representante afirmara la semana pasada que no sería candidato. West, cuya presencia en la carrera para las elecciones de noviembre provocó todo tipo de dudas sobre sus intenciones y sobre si simplemente busca publicidad para sus negocios o incluso favorecer las opciones de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump con quien mantiene una relación de ida y vuelta, estrenó su incipiente campaña en la localidad de North Charleston, en Carolina del Sur. Y lo hizo a su manera, vestido con un chaleco antibalas con la palabra “seguridad” escrita delante y con un discurso inconexo ante cientos de personas, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por la covid-19.

Preguntado desde la audiencia sobre el aborto, West se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, se quedó encinta. “Casi maté a mi hija”, dijo, en referencia a su hija mayor North West. Según su mesiánico discurso fue un mensaje de Dios el que lo detuvo. West y Kardashian están casados desde mayo de 2014 y tienen cuatro hijos, North, Saint, Chicago, Psalm, los dos últimos gestados por vientre de alquiler.

“En la Biblia se dice: ‘No matarás’. Recuerdo que mi novia me llamó gritando y llorando, y yo entonces era un rapero que iba de acá para allá, con distintas novias y todo eso... Ella me dijo: ‘Estoy embarazada’. Ella lloraba y durante uno y dos y tres meses hablamos acerca de no tener a ese hijo. Tenía las pastillas [abortivas] en la mano”, relató West. Pero según el músico tuvo una revelación mientras se encontraba en el apartamento de París donde Kardashian fue asaltada tiempo después y donde le robaron millones de euros en joyas. “Estaba con mi ordenador, tenía un montón de ideas creativas, mi próxima canción... y de repente la pantalla se puso blanca y negra. Y Dios me dijo: ‘Si me jodes mi plan, yo voy a joder los tuyos'. Llamé a mi mujer y me dijo: ‘Vamos a tener ese bebé‘. Y yo le dije: Vamos a tener ese bebé”.

El rapero precisó que cree que el aborto debe ser legal, pero propuso algo llamado “aumento máximo”, que consistiría en dar “un millón de dólares o algo así” a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirles de interrumpir su embarazo.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020