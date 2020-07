Acampan frente al Municipio para exigir una suba en los montos de los planes sociales

La agrupación barrial Mariano Ferreyra se movilizó este martes por el centro de Mar del Plata para reclamar un incremento de la mercadería que entregan la Nación, la Provincia y el Municipio. Además, exigen que se aumenten los montos de los programas sociales.

"Reclamamos el aumento de los 8.500 pesos que cobran los compañeros de los programas sociales que vienen congelados desde hace un año", explicó Pablo Barragán, miembro de la agrupación.

Es el "quinto plan de lucha a nivel nacional", indicó. "Estamos en el marco de una jornada que se está desarrollando en 23 provincias con corte de acceso", señaló Barragán.

Asimismo, indicó que acamparán y lo seguirán haciendo "hasta que allá una respuesta". "Los compañeros vienen con las carpas a instalarse desde muchos barrios de Mar del Plata para reclamar. La Herradura, Pueyrredon, Camet, Parque Peña, Chapadmalal, El Martillo, Las Heras, y más. La estamos pasando mal", expuso Barragán.

De esta manera, expresó que "el aumento debe equipararse con la canasta básica familiar". "Está haciendo mucha falta en los barrios batanenses y marplatenses alimento. Las partidas se redujeron a partir del inicio de este gobierno, una locura", manifestó.

Y contrastó con "el macrismo". "Con el Gobierno anterior teníamos los alimentos para los compañeros y no puede ser que este no nos lo de. Se está haciendo un gran esfuerzo con los Comité Barriales pero no alcanza con eso, quedan muchas organizaciones por fuera y tampoco es abundante los recursos que da el Estado a los Comités", explicó Barragán.

A su vez, insistió en que "es necesario la apertura de los programas sociales". "No hay trabajo y no podemos desatender el tema, como tampoco lo pueden hacer los que gobiernan. Mar del Plata es capital nacional de la desocupación desde antes de la pandemia", subrayó el miembro de la organización social Mariano Ferreyra.

"Una vergüenza que tengamos que venir a plantarnos con un plan de lucha por un tiempo indeterminado, que no de una respuesta ningún funcionario, que se golpean el pecho diciendo que son el gobierno del pueblo y tenemos que estar muriéndonos de frío, luchando hace 8 días bajo la lluvia, con granizo", lamentó.

"Es una situación angustiante y desesperante y en ese marco desarrollamos este plan de lucha", enfatizó.

Por último, expresó que "esperan que las autoridades políticas den una respuesta" y que "cualquier contagio es responsabilidad de ellos, porque es por ellos que estamos acá plantados".

"Nosotros necesitamos el alimento, no es tan difícil de entender.Hace años que trabajamos contra las injusticias que hay en los barrios, la entrega de alimento, la obra pública, el poco trabajo que hay, entre otros", concluyó Barragán.