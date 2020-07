One Direction tras su aniversario de 10 años: ¿El grupo se volverá a juntar?

El 23 de julio se cumplen 10 años de la formación de One Direction, banda que surgió en el reality de talentos británico X-Factor. Si bien el grupo se separó en 2016 cada vez son más fuertes los rumores sobre un posible reencuentro entre los integrantes.

Según el sitio Simon Jones PR, los cantantes de la banda Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne, estrenarían un video que documenta los momentos más destacados del grupo. Desde su formación hasta el lanzamiento de History, el último material de One Direction.

La celebración también incluiría un sitio web que mostrará una línea de tiempo sobre la primera audición, pasando por conciertos y el comienzo de la separación. "Alojará un archivo de videos musicales, obras de arte, actuaciones de televisión, detrás de escena y contenido poco visto, todo en un solo lugar", afirmó la firma de relaciones públicas.

Posiblemente los 1D también le regalen a sus fanáticos canciones inéditas, grabaciones en vivo y versiones acústicas de pistas. Según Cosmopolitan, Payne confirmó un rencuentro en alusión a los 10 años: "La mayoría de nosotros estamos en Londres. Hemos estado tratando de organizar el primer grupo FaceTime en este momento", dijo el cantante.

Sin embargo, aseguró que Malik, quien está en pareja con la modelo Gigi Hadid y esperan su primer hijo, no sería parte del reencuentro. "Cuando se fue, no lo hizo en buenos términos, así que no creo que lo haga. Si no quería formar parte, no debería hacerlo", sentenció en The Jonathan Ross Show.

Malik abandonó el grupo en 2015 con el objetivo de lanzar su carrera como solista. El grupo se disolvió en 2016. En sus seis años, lanzaron cinco discos de estudio: Up All Night (2011), Take me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

El año pasado Payne aseguró en Sunday Brunch que era probable que volvieran a los escenarios "en algún momento". Sin embargo, no será este año. "Todavía no sé cuándo, pero todo lo que sé es que pasarán al menos dos años porque todos lanzamos nueva música y hay que ir a hacer promoción. Al menos dos años", dijo.

El furor de los fanáticos es tanto, que hace pocos días San Siro se convirtió en tendencia en Twitter Argentina. Se trataba de seguidores que no podían encontrar en Youtube el concierto que dio la banda en ese estadio italiano en 2014.

Fuente: Clarín