Al igual que Montenegro, Ginés González García pidió evitar “asados, juntadas, mateadas"

En el marco de una conferencia de prensa, el intendente Guillermo Montenegro aseguró este miércoles que la ciudad de Mar del Plata está "atravesando un brote" de contagios de COVID-19 en el que se registra "circulación del virus", pero consideró que "no hay transmisión comunitaria".

El jefe comunal respaldó la decisión del Municipio de avanzar en la apertura de nuevos rubros y actividades como la gastronomía, y consideró que el brote que afecta a la ciudad "no es una cuestión de fases", ya que "la gran mayoría de los casos positivos tienen que ver con trabajadores esenciales y sus contactos estrechos, y también con reuniones sociales".

"Tenemos que ser responsables y estrictos. Ser muy firmes en esto. Volviendo a Fase 1 esta situación hubiera sido igual, porque esto tiene que ver con instituciones de salud, con un geriátrico y cuestiones de alimentación o sus nexos", dijo.

Insistió en "evitar las reuniones", y pidió a los vecinos "desde los más profundo del corazón" ser "responsables" y "cuidar a los grupos de riesgo".

Si, acá estoy otra vez pidiéndoles que por favor nos cuidemos. Seamos responsables. pic.twitter.com/qfFUcN1TfT — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 22, 2020

"Ojalá les pudiera pedir otra cosa. Yo sé que canso, pero es la única forma. Todos sabemos que no tenemos vacunas. Sé que es cansador, pero se los pido de corazón, porque estoy convencido de que estamos en condiciones de seguir superando etapas", destacó.

En ese mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó este jueves haberse "sorprendido" por el aumento en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días y consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

"Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", aseguró el titular de la cartera sanitaria.

En este sentido, tras señalar que los resultados de la fase estricta de la cuarentena que rigió entre el 1 y el 17 de julio no tuvo el resultado esperado, González García señaló que si bien "la mayoría" de las personas respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las que no lo respetan "hacen pagar un precio grande" al conjunto de la sociedad.

Por ese motivo, volvió a poner el acento en que "la responsabilidad individual es fundamental" y sostuvo que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas, mateadas".

"Creí que los casos iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena", admitió el ministro, analizó que la última fase estricta de aislameinto "no fue hecho de manera correcta".

Así lo expresó en declaraciones formuladas a la radio FM La Patriada, en las que afirmó que están "preocupados" ante el aumento de los contagios, y advirtió que si bien se entiende que "la gente está harta y cansada", en la medida en que "circula más gente, se suman más casos".

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban, pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta", sostuvo Ginés González García.

En tanto, justificó la nueva cuarentena con apertura de comercios en el AMBA que rige desde el pasado lunes, "ya que con los protocolos que se abrieron se está comprobando que son muy poco contaminantes".

"Por favor cuidémonos a nosotros y a los que nos rodean. El cuidado es fundamental para que menos gente se enferme, para que menos gente necesite cuidados intensivos y tengamos menos consecuencias, que una de ellas es la muerte", insistió el ministro.