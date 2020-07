Creciente lanzó su nuevo disco "Circular", con el ritual de sus presentaciones en vivo

En medio de una cuarentena que nos distancia de la posibilidad de acceder a un recital o concierto en vivo, la banda marplatense Creciente busca acercarnos y recrear la magia de sus "conciertos circulares" con un nuevo disco, el cual resulta ser una compilación de 14 canciones registradas en vivo en los últimos años junto a distintos artistas.

Creciente, es una de las propuestas más interesantes y originales en la escena artística local y está conformada por Leopoldo Juanes en guitarra y composiciones, Ingrid Bretschneider en voces, Facundo Passeri en batería, Sebastián Sartal en el contrabajo, Sebastián Flores en el clarinete, y Gabi Virga, ingeniero de sonido.

La banda se inició con ritmos orientados a la música ciudadana o rioplatense, como un sexteto de tango hace más de una década, pero en los últimos años inició una etapa de reconversión, apostando a la mística generada en sus presentaciones en vivo, donde crean un ambiente único en un formato circular, con el público rodeando a los músicos.

"Comenzamos queriendo hacer lo que hoy estamos haciendo. En un primer momento no nos salía y hoy lo hemos logrado. Tocábamos cosas que eran muy rioplatenses, por influencias que uno lleva y siempre van a estar, pero buscábamos una música más coherente o representativa a nuestras vidas. Que fuera mas cotidiana, mas sencilla y relacionada a nuestro lugar", manifestó Leopoldo Juanes, integrante de la banda en declaraciones a El Marplatense.

"Algunas canciones de nuestros comienzos las seguimos haciendo, como el caso de "Arrabal Atlántico", que la seguimos tocando y para nosotros esa canción se relaciona con una mujer filetera que va a trabajar al puerto y deja a sus hijos en la casa. Esa canción en su momento en el 2006, ganó un premio como composición de tango, ya que es como una milonga "candombeada", detalló Juanes.

"Con los años la banda se fue depurando, se fueron depurando los conceptos de lo que teníamos que entender para llegar al día de hoy. Es un camino que nunca termina y hoy después de varios años, sentimos que la formación actual es la definitiva, con roles de personas que son muy contundentes", aseguró.

En referencia a la importancia de las presentaciones en vivo para la banda, Leo sostuvo que "los grupos no tan conocidos como somos nosotros, nunca tuvieron un acceso a la industria discográfica, o una venta de discos que representara algo importante. Eso nos llevo a apoyarnos en que la presentación en vivo para nosotros siempre es lo más importante y ahora con la desaparición del disco físico, con el acceso libre a la música, en todo el mundo el vivo ha tomado una mayor relevancia, ya que en muchos casos se han transformado en la única entrada económica importante para los grupos".

"Sin dudas lo que uno mas capitaliza es el vivo. La experiencia es el vivo y particularmente hemos descubierto muchas cuestiones al respecto, con el concierto circular, el cual no tiene escenario y donde el público esta rodeando a los músicos y los músicos tocan como si estuvieran ensayando en ronda. Eso nos ha dado nuevas perspectivas de como podía ser un concierto y como lo vive la gente, con muchas nuevas sensaciones", afirmó.

"Circular" es el segundo disco de la banda y su nombre hace referencia a la particularidad de sus presentaciones en vivo, "tenemos siempre la idea de grabar los vivos, porque lo que pasa en los vivos es realmente único. Con la cuarentena lo que nos pasó es que al disponer de más tiempo, pudimos revisar todo el archivo que tenemos con más de tres años de grabaciones, de todos los conciertos, de manera multipista, grabando instrumento por instrumento todos separados", detalló el guitarrista de la banda.

"Al revisar todo el material y ver los invitados con los que estuvimos, hicimos una selección y les mandamos a todos los invitados los temas que nos gustaban y todos nos dijeron que sí, entonces así nació este disco que es ultraconstrastante con la cuarentena, porque refleja todo, las voces de la gente, los aplausos, las risas y esta hecho todo desde la autogestión que es exagerada, ya que somos solo nosotros, con las cosas nuestras y con los compañeros que vinieron a tocar. Para nosotros es muy importante este disco en ese aspecto", remarcó.

"Circular" se puede escuchar a través de YouTube, de YouTubeMusic o Spotify, y es el segundo trabajo del grupo, luego de "Mareo", lanzado en 2016, que dejó en claro cuál era la búsqueda estética de Leopoldo Juanes en guitarra y composiciones, Ingrid Bretschneider en voces, Facundo Passeri en batería, Sebastián Sartal en el contrabajo, Sebastián Flores en el clarinete, y Gabi Virga, ingeniero de sonido.

Con respecto a lo que vendrá con la postpandemia, para Juanes, estos meses de aislamiento social abren también un interrogante sobre el futuro de la escena artística,

"Lo que es más preocupante, particularmente en la Argentina, es que todo este tipo de cuestiones de la cultura que en nuestro país es extremadamente independiente y apenas sustentable. Entonces ahora con las nuevas posibilidades de volver con la mitad de las personas, será realmente muy difícil y para nosotros, como para todos, es muy preocupante".

"Estamos en una situación donde la cultura está totalmente abandonada. En lo personal conozco muchos artistas de la ciudad, que la están pasando muy mal y uno se pregunta que seguimiento hicieron de todo estos artistas para ayudarlos, por ejemplo desde la secretaría de Cultura a presentarse a algunos de los subsidios. Que seguimiento se ha hecho para llamarlos y darles un bolsón de comida, a la gente que vivía de hacer arte en un semáforo", se preguntó.

"Uno ve que en Mar del Plata, la cultura se organiza sola, con compañeros que recaudan cosas para otros artistas, las reparten, se reparten para comedores y un montón de actividades. Eso es algo que a mi en lo particular me preocupa mucho, porque no veo como vamos a salir adelante", afirmó Juanes.