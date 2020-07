Todos los estrenos de series y películas de Netflix en agosto 2020

Todos los meses, Netflix renueva su catálogo de series y películas en su plataforma de streaming. En agosto, tendremos la posibilidad de ver nuevas temporadas de nuestras series favoritas, nuevas películas originales y algunas producciones de otros servicios que han sido adquiridos por Netflix.

Te presentamos la lista completa de todas las producciones que llegarán a la pantalla de Netflix Latinoamérica en agosto 2020.

SERIES

THE RAIN - TEMPORADA 3

Nuevamente veremos a Simone y Rasmus intentando salvar la humanidad. Sin embargo, ambos tienen ideas muy diferentes de como hacerlo. La tercera entrega de The Rain será la última temporada de la serie.

ALTA MAR - TEMPORADA 3

Las hermanas Eva y Carolina Villanueva tendrán una nueva misión dentro del Bárbara de Braganza. En esta oportunidad el barco viaja de Buenos Aires a México y un espía ingles le pide ayuda a Eva para encontrar a un pasajero que está transportando un virus mortal.

Netflix canceló la producción de la cuarta temporada que había anunciado, por lo que ésta será la última entrega.

Estreno: 7 de agosto

LUCIFER - TEMPORADA 5 - PARTE 1

En esta entrega veremos a Tom Ellis nuevamente en el papel de Lucifer en su regreso al averno. Por otro lado, Chloe y Ella tendrán una nueva etapa de sus vidas en lo que respecta al amor, y Amenadiel vivirá su nueva etapa como padre. La quinta temporada constará de dos partes de 8 episodios.

Estreno: 21 de agosto

COBRA KAI -TEMPORADAS 1 Y 2

Una secuela spin-off del clásico del cine "Karate Kid". La serie original de YouTube cuenta la historia de Johnny Lawrence (William Zabka), treinta años después de haber perdido en la final del torneo de Karate de All Valley. Su vida está descarrilada y casi en la ruina, pero todo puede cambiar cuando se vuelva a encontrar con Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Estreno: 28 de agosto

OTRAS SERIES

Mundo Misterioso - Nueva serie - 4 de agosto

Nailed It - Temporada 2 - 7 de agosto

Selling Sunset - Temporada 3 - 7 de agosto

¡A Cantar Alemania! - 7 de agosto

Criaturitas - Nueva serie - 7 de agosto

Glow Up - Temporada 2 - 14 de agosto

3% - Temporada 4 - 14 de agosto

El Robo del Siglo - Nueva serie - 14 de agosto

Adolescentes Cazadoras de Recompensas - Nueva serie - 14 de agosto

Dirty John - Temporada 2 - 14 de agosto

Rita - Temporada 5 - 15 de agosto

Stranger - Temporada 2 - 15 de agosto

Biohackers - Nueva serie - 20 de agosto

Hoops - Nueva serie - 21 de agosto

La venganza de Analía - Nueva serie - 26 de agosto

Do Do Sol Sol La La Sol - Nueva serie - 26 de agosto

Cosas del verano del millón de dólares - Nueva serie - 26 de agosto

Soy un asesino - Nueva serie - 28 de agosto

PELICULAS

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS THE REVEREND

Nueva película interactiva de Netflix. Los usuarios podrán elegir el destino de la protagonista en un nuevo film en el que cada decisión modifica la trama del mismo. La secuela de la exitosa serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" estará protagonizada por Ellie Kemper y Daniel Radcliffe.

Estreno: 5 de agosto

PROYECTO POWER

Nueva película original de Netflix protagonizada por Jaime Foxx y Joseph Gordon Levitt. Cuenta la historia de un policía que se une a un ex soldado y una traficante de drogas adolescente para detener a una banda de narcotraficantes que inventaron una pastilla que le da superpoderes a quien la toma por 5 minutos.

Estreno: 14 de agosto

WORK IT: AL RITMO DE LOS SUEÑOS

Sabrina Carpenter le da vida a Quinn Ackerman, una joven que está dispuesta a todo para cumplir su sueño de ir a Duke, incluso aunque tenga que aprender a bailar como una profesional.

Estreno: 7 de agosto

OTRAS PELÍCULAS

V de Venganza - 1 de agosto

Footlose - 1 de agosto

Star Trek: En la oscuridad - 1 de agosto

Locademia de Policía 2 - 1 de agosto

La resurrección de Cristo - 1 de agosto

Chicas Pesadas 2 - 1 de agosto

Titanes del Pacífico - 13 de agosto

Crímenes de Familia - Original de Netflix - 19 de agosto

John buscaba un contacto extraterrestre - Original de Netflix - 20 de agosto

Escape imposible - 22 de agosto

Las horas más oscuras - 25 de agosto

Orígenes secretos - Original de Netflix - 28 de agosto

Los hermanos Santana - Original de Netflix - 28 de agosto

La esperanza, esa cosa con plumas - Original de Netflix - 28 de agosto

DOCUMENTALES

Conexiones - 2 de agosto

Nación de inmigración - 3 de agosto

Anelka: incomprendido - 5 de agosto

Los más buscados del mundo - 5 de agosto

Natasha Natasha - 6 de agosto

High Score: el mundo de los videojuegos - 19 de agosto

INFANTILES

Supermonstruos: el nuevo grupo - 1 de agosto

Tut Tut Cory Bólidos - 4 de agosto

Los vigilantes de Malibú - 4 de agosto

El autobús mágico - 7 de agosto

Magos: Relatos de Arcadia - 7 de agosto

Los Octonautas y las cuevas Sac Actun - 14 de agosto

Glitch Techs - Temporada 2 - 17 de agosto

El fascinante laboratorio de Emily - 25 de agosto

ANIME

Toradora - Temporada 1 - 1 de agosto

The Seven Deadly Sins - 6 de agosto

El Gran Farsante - 20 de agosto

Aggretsuko - Temporada 3 - 27 de agosto