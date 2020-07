Convocan una caravana de autos para pedir que se declare la "emergencia turística"

Desde la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica convocaron a una caravana en autos para este martes a las 12, que comenzará en Colón e Hipólito Yrigoyen para finalizar frente al municipio, en el monumento al General San Martín para pedir que se declare la emergencia turística municipal y nacional, como así también la ley de desastre turístico provincial.

"La crisis producida por el COVID 19 y el consecuente aislamiento preventivo es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia del sector, que lleva ya más de 130 días sin facturación, registrando una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país", manifestaron a través de un comunicado de la AEHG.

Y detallaron que "la recesión en la hotelería y gastronomía es tres veces peor que la del promedio de la economía nacional, se proyecta una destrucción de puestos de trabajo registrados durante 2020 de entre el 8 al 18%, facturación 0 desde marzo, con caja negativa, ya que se tuvo que devolver los importes de reservas realizadas para los fines de semana largos y Semana Santa, caída de la actividad económica en junio en el sector alojamiento del 99%, estimándose valores similares para julio".

En este contexto, destacaron que "todo acompañamiento del Estado es imprescindible para mantener las empresas y las fuentes de trabajo hasta que el sector retome la actividad normal. El sector turismo claramente será el último en abrir, la recuperación de las empresas será gradual aún con ayudas que nunca serán suficientes".

"Se han perdido los fines de semana largos más importantes del año, no han podido afrontar el pago a proveedores, han enfrentado el reintegro de señas y devoluciones por reservas de servicios para acontecimientos programados, lo que representa un fuerte impacto a nivel económico. El turismo es un importante impulsor de ocupación laboral, hoy está atravesando su peor momento. La temporada fue satisfactoria con altas expectativas para Semana Santa y fines de semana largos que se vieron frustradas por el cierre total del sector.Preocupa profundamente que no se pueda sobrevivir a estas restricciones para una apertura que aún no tiene fecha cierta", aseveraron.

Por último, indicaron que se necesitan "paliativos fiscales" para el sector para "llegar a la reapertura y posteriormente a la temporada" porque "la paralización de las actividades y los altos gastos fijos agravados por la necesidad de sostener estructuras edilicias de envergadura configuran una verdadera situación de emergencia".

"Una Mar del Plata que genera trabajo en la hotelería y gastronomía a miles de familias necesita de la nación, la provincia y el municipio, para que en esta oportunidad se dé respuesta a reclamos que no son nuevos, que tengan una mirada que permita sobrevivir esta etapa y ser más competitivos para retomar las actividades. La presión fiscal y la competencia desleal han frenado la reinversión, la rentabilidad y la competitividad. A pesar de los meses de cierre, el sector tuvo que enfrentar todos sus compromisos", concluyeron.