Gastronómicos tras la extensión horaria: "No hay medida que valga sin un salvataje del Gobierno"

El intendente Guillermo Montenegro firmó este lunes el decreto que habilita nuevas actividades en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Además, dispuso la extensión horaria para el rubro gastronómico de 7 a 24.

Sin embargo, desde el sector, aunque aseguraron a la reapertura como un "gran aliciente", sostuvieron que la única solución es un "salvataje del Gobierno", tal como expresó Gastón González, propietario de una franquicia de "Adorado Bar".

"Es falsa la alegría de que pudimos reabrir. Es más que nada, para algunos, un aliciente, porque muchos negocios están trabajando con gastos al 100% pero una facturación del 30%", indicó.

"Lógico que es mejor que nada, pero seguimos endeudándonos. Apostamos a la temporada pero principalmente a que haya ayuda del Gobierno, del nacional, provincial y municipal, porque incluso con la reapertura y la extensión de horario nos fundimos", reafirmó González.

Y reiteró: "No está unificada la idea de que nos conviene la apertura. A muchos negocios no les sirve porque no hay circulación de gente en la calle ni tampoco hay dinero", indicó.

"Poner en marcha toda una maquinaria para abrir y que no venga nadie no es agradable. El 50% de los negocios es probable que no reabran por como están dadas las circunstancias de funcionar al 30%, es complicado llevarlo adelante cuando tenes una estructura muy grande", manifestó González.

Asimismo, apuntó que desde el municipio "podrían haber exceptuado a los gastronómicos de los impuestos". "Hace una semana presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto para tratar la eximición de tasas y se está trabajando. Esperemos que la votación por parte de los concejales tenga un buen curso y el Ejecutivo local de el ok", explicó el comerciante.

"Desde el 17 de marzo que cerramos, a nosotros no nos perdonaron ningún impuesto, seguimos pagando todo. Los alquileres son contratos entre privados así que no podemos hacer nada, pagas o te vas, y si no generarás deuda", expuso González.

A su vez, mencionó que "no hay créditos y a los que hubieron accedieron muy pocas personas". Además, si tengo que sacar uno trabajando al 30% cómo voy a hacer para pagarlo si no puedo hacerlo con el circuito general del negocio", subrayó.

"Hay una situación muy real y es que los mismos comerciantes no somos conscientes de la deuda que hemos generado, la vamos a saber cuando abramos al 100%", enfatizó el gastronómico.

Por último, insistió en que las empresas quebrarán "si el Estado no ayuda". "Va a haber mucha gente que va a quedar en la calle. Estamos contentos con la reapertura, pero es una parte muy chiquita. Si no nos dan ayuda es imposible que continuemos adelante, se va a fundir el 80% de la gastronomía marplatense", manifestó González.

"Yo en todos mis negocios me he endeudado un 200%. El propietario si no está cobrando el alquiler no te presiona por ahora ni te echa pero hasta septiembre", expuso.

"Si yo estoy fundido tampoco puedo pagar indemnizaciones, los proveedores, los impuestos. No hay medida que valga sin un salvataje del Gobierno", concluyó.