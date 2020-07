Lollapalooza anunció una transmisión online gratuita con 150 shows que pasaron por el festival

Ante la imposibilidad de realizar eventos masivos a causa de la pandemia del coronavirus, la organización del festival Lollapalooza anunció que entre los días 30 de julio y 2 de agosto se realizará una transmisión gratuita en su canal de YouTube de 150 actuaciones de artistas que se han presentado en ediciones anteriores del festival nacido en los Estados Unidos.

La edición digital de Lollapalooza incluirá a artistas como Paul McCartney, Metallica, The Cure, OutKast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Tyler the Creator, Run the Jewels, A$AP Rocky, Chance the Rapper, Tenacious D , Cypress Hill, Jane’s Addiction, Alabama Shakes, Tove Lo, Portugal. The Man y LL Cool J, entre otros.

Además, Jane’s Addiction, la banda del fundador del festival, Perry Farrell, anunció que incluirán tres presentaciones especiales durante todo el fin de semana. La primera será la reunión de Porno for Pyros en lo que será su primer show en 24 años. La segunda será un homenaje a David Bowie a cargo del pianista Mike Garson, Y la tercera será una actuación especial de la Orquesta Kind Heaven con Taylor Hawkins, de Foo Fighters.

Además de la música, se podrán hacer donaciones a la Iniciativa de Justicia Equitativa, una organización que se compromete a terminar con el encarcelamiento masivo en los Estados Unidos.

Marc Geiger, cofundador de Lollapalooza y ex jefe global de la División de William Morris Endeavor, participó hace unos días en el podcast de Bob Lefsetz, en donde se mostró poco optimista respecto al regreso de los shows en vivo.

“En mi humilde opinión, será para 2022. Va a pasar mucho tiempo antes de que lo que yo llamo ‘la economía germofóbica’ sea lentamente eliminada y reemplazada por la economía de la claustrofobia, que es cuando las personas quieren salir e ir a cenar y tener sus vidas, asistir a festivales y espectáculos”, expresó. Además dijo que los eventos “súper propagadores” como los deportivos y los recitales, no podrán funcionar bien mientras el virus aún esté presente.

Cabe recordar que el Lollapalooza Argentina 2020 iba a llevarse a cabo el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, pero fue suspendido días antes de que se decretara la cuarentena total por la pandemia del COVID-19.

En principio, las nuevas fechas del megafestival serán el 27, 28 y 29 del mes de noviembre, pero obviamente habrá que esperar para poder saber si podrá llevar a cabo tanto este festival como los demás espectáculos de música, cine y teatro.

Fuente: CRock