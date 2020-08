Lo nuevo de Billie Eilish, “My future”

Billie Eilish lo hizo una vez más. Después de ganarse cinco estatuillas en los Premios Grammy, participar en los Oscar y ponerle voz a la cortina musical de la nueva película de James Bond, la artista sorprendió a sus fanáticos con un lanzamiento inesperado.

Se trata de My Future, una canción que fiel a su estilo, derrocha tintes melancólicos mientras deja en evidencia el talento de Billie Eilish. En mayo la cantante reveló que había escrito una canción con su hermano Finneas O'Conell y posiblemente se trataba de esta.

"La escribimos al comienzo de la cuarentena. Es una canción realmente muy personal y especial para mí. Cuando la compusimos, ahí era exactamente donde estaba mi cabeza: en la esperanza, la emoción y con mucha auto-reflexión y crecimiento personal", dijo la artista en un comunicado para sus fans.

Y agregó: "Pero recientemente también adquirió un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. Espero que puedan encontrar un significado para ustedes mismos".

Eilish anunció el lanzamiento del nuevo single la semana pasada. Estrenado el 30 julio, mismo día en que su hermano cumplió años, My Future sigue la estética de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? En YouTube, la música está acompañada de un video animado creado por Andrew Onorato, en el que se puede ver una representación de la artista, con el pelo bicolor, verde y negro caminando por un bosque en la noche mientras llueve.

La letra habla sobre el amor el propio, aceptarse uno mismo. Un tema que se relaciona con un video que lanzó la cantante a principios de año, diciendo que está cansada de que hablen de su cuerpo, las críticas a su imagen y la necesidad de sexualizarla.

"Estoy enamorada. Pero no de alguien más. Solo quiero conocerme a mí misma. Sé que supuestamente estoy sola ahora. Sé que se supone que sea infeliz. Sin alguien ¿Pero no soy yo alguien?", dice la canción que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

My Future se convierte en el primer lanzamiento desde febrero, cuando estrenó el tema musical de la película de Bond No Time to Die. La canción fue el primer single en alcanzar el puesto número 1 para Eilish en Reino Unido. La artista, que debería estar en su primera gira mundial, pero fue suspendida por la pandemia del coronavirus, recibió 6 nominaciones a los MTV Video Music Awards.

