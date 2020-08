Facundo Luqui, el bailarín marplatense que brilla en el Teatro Colón

Facundo Luqui, bailarín solista del Teatro Colón de Buenos Aires, nació en Mar del Plata, donde comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Danzas “Norma Fontenla" y luego ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en 2013.

En 2014 comenzó a participar en la temporada del Ballet del Teatro Colón, y en 2016 se incorporó como miembro permanente del Ballet Estable. Ese mismo año representó a Argentina en los concursos internacionales “Prix de Lausanne” en Suiza y “IBC Varna” en Bulgaria.

Desde entonces se destaca en variados roles de solista y primer bailarín. Algunos de sus últimos trabajos fueron en El Cascanueces del coreógrafo Rudolf Nureyev en 2018, La Sylphide de Pierre Lacotte y La Cenicienta de Ben Stevenson en 2019.

El marplatense dialogó este domingo con el programa "El verano menos pensado", que se emite por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, y contó cómo fue su camino hasta lograr ser el bailarín solista del Teatro Colón de Buenos Aires

"Fue inesperado el ballet, porque empecé haciendo jazz con Carina Mora, que daba clases en el Colegio IDRA y ahí empezaron mis ganas de bailar y expresarme por ese lado. Luego, al pasar a la secundaria, tuve la posibilidad de cambiarme al Polivalente de Arte. Probé con danza y me sentí más identificado con el ballet. Ahí conocía a Marilyn Mónaco, quien me inició", comenzó Luqui.

Y continuó: "Ella me preparaba para concursos nacionales y poder entrar al Teatro Colón. En el 2012 probé dar el examen de ingreso y fui pasando etapas hasta quedar. En 2013 fue mi primer año y a los pocos meses me llamaron a los ensayos como figurante de la compañía. Empecé a prepararme de a poco y un día faltó un chico, me llamaron para reemplazarlo y terminé bailando".

Respecto a formar parte del Buenos aires Ballet, el joven marplatense explicó que "cuando volví de Suiza, tuve la posibilidad de ir a Francia a estudiar, pero antes estaba el concurso de estabilidad en el Colón, que no se dan muy seguido. Es decir, cuando recién se liberan 10 cupos en el cuerpo estable del ballet, se llama a concurso. Entonces decidí quedarme, y empezó otra etapa".

Actualmente, a diferencia de Facundo Luqui, Mar del Plata cuenta con un camino más allanado para llegar a Buenos Aires, dado que en el teatro Tronador funciona la primera sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Al respecto, el bailarín marplatense manifestó que "no tuve la oportunidad de conocerlo, pero me encanta que los que quieran estudiar tenga la oportunidad más cerca y conocer lo que es el Teatro Colón".

Sobre sus referentes en la danza, Luqui subrayó que "en el 2016 cuando Maximiliano Guerra dirigía la compañía trajo a un maestro australiano, Philip Beamish, que desarrolló su propia técnica de estudiar y fue un gran referente porque me hizo ver que no había una sola manera de bailar y que uno siempre tiene que adaptar todas las maneras posibles hasta encontrar la mayor comodidad a la hora de bailar".

Por último, el bailarín solista del Teatro Colón de Buenos Aires, en el marco de la pandemia de coronavirus destacó que "están dando las funciones online, donde se recaudan fondos para los espacios artísticos, que por esto de la pandemia tuvieron que cerrar. Esperemos que cuando se termine todo podamos salir a recorrer el país con giras como lo hicimos en el verano. Y esperemos poder ir a Mar del Plata para bailar por primera vez en mi ciudad porque estaba la posibilidad, pero por el COVID-19 fue suspendida".