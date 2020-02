Se presentó el tercer año del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Mar del Plata

La sede en Mar del Plata del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón afrontará su tercer año este 2020. Con la presencia de la Directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, y el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, se realizó la presentación de este ciclo lectivo.

Para acompañar este lanzamiento, este viernes a las 19.30, la Orquesta Académica del ISA llevará a cabo un concierto en el Teatro Tronador, con la participación de alumnos marplatenses, e inaugurarando el aro magnético, con el cual la música podrá llegar a personas que padezcan sordera e hipoacusia.

"Es una alegría que por tercer año consecutivo estemos comenzando el año académico con la carrera de danza, academia orquestal y artes escenotécnicas. Despacito, esa es nuestra consigna, día a día. Mientras iban reconstruyendo el Teatro Tronador, íbamos construyendo el espacio académico de transmisión de conocimiento, no solamente artísticos sino para la vida del profesional dedicado a la ópera, el ballet, o a la música", señaló Alcaraz durante una conferencia de prensa.

En este marco, destacó que para el Teatro Colón y para la ciudad de Buenos Aires "es muy importante tener la posibilidad de descubrir talentos y de colaborar en la formación profesional para los teatros del país y de todo el mundo". "La posibilidad de trabajar en Mar del Plata es un gran desafío y una enorme responsabilidad que desplegamos junto con los maestros y primeros artistas del Colón que viajan especialmente al Tronador para dictar clases y transmitir conocimientos y experiencias", añadió.

En relación al concierto de este viernes, dijo que será "fundante" para el inicio del año y la Orquesta Académica estará integrada por algunos alumnos de Mar del Plata. "No tengo más palabras de agradecimiento para Marcelo Gonzalez y Guillermo Seita, y para todo el equipo del Teatro Tronador que nos cuida y nos atiende sabiendo que estamos en Buenos Aires. Reciben a los profesores y cuidan a los alumnos como hijos propios. Se transmite la mística del Colón acá.sa pasión que transmite cada uno de los miembros del Tronador son muy importantes para nosotros. Sin esa pasión no hay creatividad, no hay arte y nada tendría sentido", afirmó Alcaráz.

Por su parte, Avogadro señaló que están "contentos" porque "el Teatro Colón es una institución orgullo de todos los argentinos, más allá de estas en Buenos Aires, nos representa en el mundo". "Este es un proyecto que María Victoria ha encarado con su equipo, para que cada vez más talento tenga la oportunidad de esta fabrica de la cultura que es el Teatro Colón. El teatro tronador ha hecho un trabajo extraordinario para ser parte del proyecto y ha adecuado sus instalaciones. Es un compromiso de largo plazo", añadió.