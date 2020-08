Movimiento Federal de Danza: "Hay más de 70 estudios cerrados y las pérdidas son grandísimas"

La postergación de la reapertura de los estudios de danza que resolvió el pasado jueves la Comisión para la Reactivación Económica, a la espera de conocer si Mar del Plata continúa en Fase 4, generó un nuevo descontento en el sector cultural.

La referente del Movimiento Federal de Danza de la ciudad, Juliana Lizardo Villafañe dialogó con El Marplatense y manifestó que "nos dejan para después y es algo que se viene repitiendo hace bastante. El sector de la danza viene siendo relegado de manera histórica desde la precariedad y precarización laboral. Y dentro de los sectores culturales, la danza es el más bastardeado".

Y amplió: "Hemos hecho grandes trabajos como la presentación de un protocolo que fue realizado hace un par de meses, pero no se termina de aprobar. Hay actividades como bares y shoppings que están abiertos y nosotros, que tenemos condiciones como espacios amplios para mantener la distancia social, seguimos esperando".

En referencia a la situación económica, alcanzando los casi 5 meses sin actividad, Lizardo Villafañe detalló: "El sector de la danza tiene una característica que la mayoría de los trabajadores no vivimos de bailar y vivimos de dar clases. Hay más de 70 estudios cerrados y las pérdidas son grandísimas con alquileres y servicios. Manteniendo el contacto y las clases por zoom, no llegan al 50% de los ingresos que tendrían que tener. Hay casos que una profesora de danza trabaje para el estado con módulos de dos horas por semana y no alcanza un sueldo en blanco de 5 mil pesos, y por estar en blanco no puede acceder a ninguno de los beneficios que el Estado está otorgando para sostener esta situación".

"Entonces, desde el Movimiento Federal de Danza estamos realizando distintos tipos de festivales vía web y haciendo colectas de dinero, alimentos, ropa y medicamentos para mas de 40 familias del sector de la danza que hoy no alcanzan llegar a fin de mes", precisó.

"La expectativa está todo el tiempo. Hay desinformación y se van pasando la pelota en cuanto a la toma de decisiones", declaró la referente.

"En esta ciudad se están reactivando la mayoría de los sectores y lamentamos que esto sea a partir de la presión de los sectores, siendo que la danza hace un año se está organizando y tiene una fuerza más conformada, pero todos los ciudadanos se los debe respetar de la misma manera y hoy en día sentimos que nos están relegando", reiteró.

Asimismo, Lizardo Villafañe comunicó que "se realizará un foro con fecha a confirmar, pero queremos invitar a la gente a nuestro Instagram @msd.buenosaires para saber lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con el Movimiento Federal de Danza, y en todo el país".