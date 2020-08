Polideportivos: el Concejo avanzó con el convenio pero la oposición pidió informes

Por Marcelo Marcel

Con algunas observaciones de sectores de la oposición, avanzó este lunes en la comisión de Legislación del honorable Concejo Deliberante el convenio de pago de deuda por la construcción de los cinco Polideportivos al que arribó el ejecutivo comunal con la empresa Centro de Construcciones S.A, bajo instancia judicial.

A menos de 10 días para que concluya el plazo que figura en el primer punto del acuerdo al que arribaron el ejecutivo y CECOSA SA el legislativo local comenzó a tratar el acuerdo, del que El Marplatense adelantó de manera exclusiva el pasado 9 de julio.

Desde allí, el intendente Guillermo Montenegro elevó cuatro días después un proyecto de ordenanza que busca convalidar el acuerdo judicial para cancelar la deuda con la empresa Centro de Construcciones SA, que fue la constructora de los Polideportivos y Natatorios de los Barrios Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Las Heras, Centenario y Parque Camet.

En el expediente, al cual este medio tuvo acceso, el jefe comunal afirmó que “el municipio ha sido notificado de la sentencia de primera instancia dictada con fecha 27 de diciembre de 2019, en los autos precedentemente referidos. La deuda tuvo su origen en la suscripción de contratos para la construcción de cuatro natatorios deportivos y culturales en los barrios Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y Parque Camet”.

A su vez, recordó que “en diciembre de 2015, cuando se produce un cambio de gobierno, la accionante tenía en su poder cheques a cobrar, y ante la dificultad de pago es convocada por las nuevas autoridades asumidas a la fecha, para la firma de un convenio”.

Puntualizó que “dicho Convenio fue suscripto con fecha 14 de diciembre de 2015 y aprobado por Ordenanza 22543, promulgada por Decreto 3596/2015, y por medio del mismo la Municipalidad se obligaba a pagar $20.431.100,37 en tres cuotas mensuales y consecutivas. Dicha obligación no fue observada, resultando las cuotas impagas lo que dio inicio a la demanda”.

Este lunes, la comisión que preside la radical Cristina Coria, analizó el alcance del acuerdo que dispone un incremento del valor reclamado en 2015 y al que se llega a la suma de $43.886.713 en 35 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 1.253.906.

Durante la reunión, el bloque de Frente de Todos, se preguntó qué "observaciones hizo el Honorable Tribunal de cuentas, pero la verdad ya había un convenio de pago sancionado en este cuerpo por lo tanto antes de avanzar me gustaría que se pudieran dar respuestas desde el HTC y desde la oficina de Legal y Técnica", dijo la concejal Lagos, quien reemplazó a Santoro, de licencia sanitaria.

El expediente acompaña las firmas del área de Legal y Técnica que dirige Llan de Rosos y de la secretaría de Hacienda, a cargo de Germán Blanco. "Tenemos un plazo corto para la aprobación de este convenio por eso aquí, en el giro que ha ido dando, se pide tratamiento urgente. Más allá que Hacienda pueda hacer un análisis del punto de vista numérico, desde nuestro bloque no tiene observaciones legales, y estamos para acompañarlo", manifestó Cristina Coria.

El edil oficialista, Alejandro Carrancio consideró que "este convenio permite honrar una deuda de vieja data y, además, ir en la dirección concreta de poder comenzar a dar por culminado los dos escenarios que están sin terminar".

"A diferencia de lo que nos pasó con otros expedientes, sin plazos, que pueden ser tratados unos días más, sugiero que podamos dar curso al expediente para luego, en Hacienda, poder ajustar algún punto de la discusión y cumplir con los plazos que nos pide el acuerdo bajo instancia judicial", agregó Carrancio.

A su turno, Marcos Gutiérez, se sumó a la palabra y pidió un "informe al Honorable Tribunal de Cuentas, pedimos una semana en comisión, contar con la mirada del HTC y después de eso, avanzar pero no perder la posibilidad de cerrar este capítulo de una vez por todas y no como en los casos anteriores donde se dio toda la herramienta y no prosperaron los acuerdos".

Ariel Ciano, por su parte, puso el énfasis en que "se termine este tema, que comenzó con políticas públicas un gobierno, otro de Carlos Arroyo lo abandonó y este de Montenegro lo quiere concluir. Es más: estamos para acompañar esta decisión y pregonar que se construyan más, como lo he hecho oportunamente en Batán o en el sur, sur, por así decirlo, pero debemos pedir algunos informes para dejar bien claro algunos interrogantes que pueden surgir".

A la hora de poner a consideración el acuerdo, los ediles mostraron posición favorable desde el oficialismo pero desde la oposición oficializaron el pedido de informes a Legal y Técnica, Hacienda y, en el tramo final de la decisión, se desistió de extenderlo al Honorable Tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires. Y acompañaron al oficialismo en el avance a la comisión de Hacienda.