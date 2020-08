A dos semanas del acampe, agrupaciones barriales decidieron cortar Luro

La agrupación barrial Mariano Ferreyra mantiene desde hace dos semanas de acampe en las puertas de la municipalidad para reclamar un incremento de la mercadería que entregan la Nación, la Provincia y el Municipio. Y este martes decidieron ampliar la medida de fuerza al cortar el tránsito en avenida Luro.

El referente de la agrupación, Pablo Barragán explicó que "luego de dos semanas de reclamos, decidimos también cortar Luro por la falta de respuestas en cuanto al planteo que trajimos el martes 21. Es decir que reforzamos el plan de lucha porque no podemos estar toda la vida en el municipio, teniendo en cuenta que posiblemente así tomen en cuenta el reclamo".

Sobre las respuestas, afirmó que "no han llamado, no se han acercado y no es difícil de resolver en el marco de la emergencia que vivimos. Parece que quieren que nos enfermemos en la calle, tirados. Estamos bien, todos los compañeros toman sus recaudos, pero estamos en la calle. La responsabilidad de los funcionarios es atendernos".

"Estamos pidiendo alimento para los comedores y merenderos, asistencia a las familias que tuvieron por complicaciones con el temporal que pasó y que ya venían con un déficit habitacional, y sabemos que están los recursos, pero no las vemos reflejados en los barrios", destacó Barragán.

"Participamos de dos CBE, pero los recursos son muy pocos, entonces nosotros responsabilizamos al Estado. Ni siquiera Ana Prietto se acercó a darnos una respuesta. No es algo nuevo, es algo que debemos tener desde hace 60 días", cerró el referente.