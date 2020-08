José Luis “El Puma” Rodríguez recordó la noche que habría cantado para Pablo Escobar

Uno de los capítulos recordados de la serie "El Patrón del Mal" , basada en la vida del Pablo Escobar Gaviria, es la espectacular fiesta que organizó el narcotraficante colombiano para celebrar la liberación de la hermana de los Motoa, sus socios, después de un largo secuestro.

La serie muestra al cantante venezolano “El Pantera” como número especial de la noche. El impacto por su presencia fue total.

Según la ficción, el cantante sedujo a la esposa de Pablo, quien reaccionó y optó por echarlo de su hacienda.

Si este hecho ocurrió y si está relacionado con José Luis "El Puma" Rodríguez, el dio recientemente su versión.

"El Puma" recordó una fiesta en Colombia que duró tres días. De acuerdo al testimonio que publicó el sitio dominicano Listín Diario, a él lo llevaron a un hotel, le dijeron que tenía que cantar casi a oscuras y no le dieron opción a decir que no.

“Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba, cantaba. Pero estaban lejos, yo no sentí a nadie y era como cantarle a la nada. Estaba oscuro totalmente. Yo no sé si era Pablo Escobar o si era otro. Todos fuimos a cantar allá y que no digan que no porque sabemos que todos íbamos”, explicó en el mismo medio el cantante y dijo que la experiencia no fue grata porque el artista necesita compartir con su público.

De todas maneras, recalcó que no existió la escena de celos de Pablo Escobar y que no fue expulsado del lugar.

Hay varios relatos y testimonios sobre las fiestas fastuosas de Pablo Escobar y el de José Luis "El Puma" Rodríguez es uno de ellos.

"El dinero que se gana en ese tipo de fiesta es un dinero amargo”, concluyó el artista venezolano.

Fuente: Clarín