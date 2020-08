Rod Stewart ayuda a su esposa a lidiar con la menopausia

Penny Lancaster, esposa de Rod Stewart, comenzó a sentir síntomas extraños en su cuerpo. En medio de la pandemia del coronavirus, creyó que se había contagiado. "Pensé que se lo iba a pasar a la familia", dijo la ex modelo. Sin embargo, no se trataba de Covid-19 sino de la menopausia.

La mujer de Rod Stewart tiene 49 años y confesó su situación en el programa de televisión británico Loose Women. Dijo que los últimos meses fueron difíciles para ella."Comencé la menopausia, tuve mi último período en marzo, así que ahora tengo esa edad", dijo y detalló que tiene marcados cambios de humor y de temperatura, que le dificultan dormir y que aumentó de peso.

Sin embargo, contó que el rockero y sus dos hijos, Alastair (14) y Aiden (9) son extremadamente útiles y comprensivos. La ayudan en este momento de grandes cambios para Lancaster. "Tenemos una relación muy cercana e íntima. Le hablo (a Stewart) de cómo me siento antes de mis períodos", dijo Lancaster.

"Estaba en la cocina, cocinando la cena, había sido uno de esos días en que todo había salido mal y había tenido suficiente. Terminé tirando la cena por la cocina", recordó la modelo sobre uno de sus peores días.

Stewart y sus hijos la ayudaron de inmediato con el incidente: "Solo grité y estallé en llanto. Los niños vinieron y me abrazaron. Rod dijo: 'Solo denle a mamá un minuto'. Así que tenemos suerte de haberlo discutido y entendido".

La ex modelo admitió que los inconvenientes se deben a la falta de disponibilidad de información sobre qué les pasa a las mujeres durante la menopausia: "Es realmente confuso para mí, estoy tratando de explicarle a mi esposo y a los muchachos qué está pasando, pero realmente no me conozco... no sé qué es. Mis amigos más jóvenes me dicen: '¿Vas a hacer HRT (terapia hormonal sustitutiva), qué síntomas tienes?'. Estoy diciendo, '¡No lo sé!".

Stewart se aisló con su familia en su mansión en Florida, Estados Unidos a principio de la pandemia, pero regresó a su casa en Essex, Inglaterra, donde se encuentra en este momento. La pareja celebró su 13 ° aniversario de bodas con una comida para mantener distancia social en el Hyde Park de Londres en junio. El cantante brindó su último show en Las Vegas el 14 de marzo y se vio obligado a cancelar una serie de conciertos debido a la pandemia.

Fuente: Clarín