Familiares de Brandon Romero reclamaron Justicia frente al Palacio Municipal

Familiares y amigos de Brandon Romero se manifestaron este miércoles en las puertas del Palacio Municipal para pedir Justicia, a un mes de la muerte del joven que fue asesinado por un policía.

Las primeras versiones del hecho, según las declaraciones del oficial, indicaban que Romero había querido robarle al policía su moto, y que éste le efectuó tres disparos, dos en las piernas, uno en el hombro, y que luego cayó al piso y lo pisó un auto.

Sin embargo, Romina Vergara, su madre, aseguró: "Mi hijo murió de un tiro en la nuca". "Dijo que mi hijo se le tiró encima y él le dio siete tiros. Todos sabemos que no fue así. No solamente le tiraron un tiro en la nuca, para tapar los siete tiros, lo pisaron tres autos", explicó.

"Está libre un asesino. Hoy es Brandon, Facundo Castro, y mañana o pasado puede ser el hijo, la hermana o el pariente de cualquiera de nosotros. Es un Estado donde nadie tiene derecho, fusilaron a una criatura de 18 años y nadie hace nada", manifestó Vergara.

Sobre la otra persona que estaba en el momento del hecho, la madre de Brandon dijo que fue imputado "y por eso no puede declarar como testigo en la causa", expuso.

"Los primeros dos tiros se los da a 38 metros en el talón, le revienta los dos pies. Teniéndolo de rodilla, se acerca y le da 3 tiros más en el pecho, 2 en la cara que también están en las dos manos porque mi hijo se estaba tapando de alguien que lo estaba fusilando", señaló Vergara.

"Brandon no tenía arma, no tenía ni un cuchillo, no tenía antecedentes. Trabajaba todos los días. ¿Mañana con qué van a justificar?", expresó.

Por último, Vergara pidió "una respuesta de quién sea". "Que por lo menos lo metan preso porque es una tomada de pelo, que él siendo policía y habiendo asesinado a un joven esté libre en la calle, y yo no pueda salir porque tengo depresión y extraño a mi hijo", concluyó Vergara.