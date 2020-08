The Weeknd dará un concierto en Tik Tok

Después de que su canción Blinding Lights fuera la más compartida en TikTok, era inetivable que The Weeknd eligiera esa plataforma para presentar su primera experiencia de cross-reality, combinando el mundo virtual con los sentidos del espectador. El encuentro será el viernes 7 de agosto a las 21.30 con The Weeknd Experience, donde interpretará temas de su último álbum After Hours.

Interpretará éxitos como Starboy e In Your Eyes y los fans tendrán la oportunidad de interactuar con el cantante mientras lleva a los espectadores a un viaje épico por el disco. El evento será una presentación tecnológicamente innovadora de quien es el artista más escuchado del mundo en Spotify.

No hay que olvidar que, durante los últimos meses, Blinding Lights inspiró a 1.5 millones de usuarios de TikTok a bailar al ritmo del #BlindingLightsChallenge, cuyo éxito impulsó el tema al #1 en el Billboard Hot 100.

Al mismo tiempo, The Weeknd Experience recaudará fondos para The Equal Justice Initiative, una organización sin fines de lucro que ofrece representación legal a prisioneros condenados injustamente o sin recursos para que tengan acceso a una defensa digna, con el objetivo de acabar con el encarcelamiento masivo y el castigo excesivo en los Estados Unidos, además de impulsar la justicia racial y proteger los derechos humanos básicos para las personas más vulnerables de la sociedad en ese país. Se puede donar directamente desde TikTok o mediante la compra de productos exclusivos de The Weeknd Experience, que saldrán a la venta entre el 6 y el 10 de agosto.

No olvides confirmar tu asistencia antes del 7 de agosto, ingresando al sitio POR ACÁ.