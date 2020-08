Los marplatenses apuestan al aire libre: se duplicaron las consultas y clases de surf

Las escuelas de surf retomaron la actividad luego de habilitados a principios de agosto. A pesar del frío y el coronavirus, los marplatenses se animaron a probar las clases en el mar, lugar en el que aseguran que no hay transmisión del virus.

"Noté una afluencia muy grande, tanto en el agua como en la tierra", dijo Lorena Cermesoni a El Marplatense, entrenadora de SUP surf en "Chicas al Agua", ubicada en Playa Varese. "Yo camino hace aproximadamente 30 años por la costa, y si bien hace 5 años la gente se inclinó al aire libre, ahora se ve más. Bicicleta, patín, caminata, trote, surf, SUP surf, veo un 50% más después de la cuarentena", señaló.

En cuanto a su escuelita de SUP surf, indicó que también "hubo un 50% más de consultas para probar". "Si bien uno piensa que la actividad ya es conocida, después de la cuarentena hubo un resurgimiento", agregó después.

"Hasta hubo consultas de Sierra de Los Padres. Es impresionante", manifestó Cermesoni.

"Muchísima concurrencia y mucha pregunta para comenzar. Me parece que la gente también se replanteó mucho y ahora quieren hacer las cosas que no se animaban antes. ¿Si no es ahora cuándo?. Todas las edades están queriendo probar, desde 10 años hasta 65", contó Cermesoni.

Además, mencionó que "muchos no se animan al gimnasio". "Por ejemplo, las alumnas de alrededor de 20 años que viven con su familia no quieren ir por miedo a contagiar a sus padres. Y la gente grande es de riesgo. El intermedio de 35 o 45 sí se anima más, pero se volcaron mucho a la actividad al aire libre", manifestó.

"Antes los fines de semana se juntaban en un lugar a comer o había más sedentarismo. Ahora encontraron que es un hobby que les da salud, diversión y también es un desafío, porque quizás quisieron hacerlo toda la vida y ahora se animan", expresó la entrenadora certificada por la Asociación Internacional de Surf (ISA).

Lorena además, tiene un canal de youtube, "Lore Olas Fitness", y dio clases online de pilates durante la cuarentena. "A mí me gusta más lo presencial y estar con la gente, pero se sintieron cómodos igualmente y hay muchos que todavía prefieren seguir así", apuntó.

Por la zona de Playa Grande, Maximiliano Prenski tiene la escuela de surf "Biología Club". "Arrancamos el martes y todos los días tuvimos clases. El fin de semana obviamente vinieron más. Todavía es invierno pero la gente se copó con surfear. Aunque solemos trabajar un poco más, se animaron. Hicimos una super promoción para trabajar más con los marplatenses", señaló.

"El fin de semana no estuvo tan bueno e igualmente se acercó bastante gente. Tuvimos alrededor de 30 alumnos nuevos, principiantes. Salimos con el 2x1 para trabajar con gente de acá y se re coparon, mucha gente quería aprender", indicó Prenski.

"Vino mucha gente que no había venido nunca. La gente todavía está un poco dubitativa, pero se acercaron incluso familias para probar, la mujer, el padre y los hijos", contó.

Además, comentó notar que "antes la gente iba a la costa los fines de semana, ahora ves de lunes a lunes". "Ven que estamos abiertos y se acercan a preguntar y después vienen a tomar la clase", expuso.

"Nosotros tenemos clases de surf para principiantes, intermedios y avanzados. Por lo general en esta época lo que es principiantes lo trabajamos más con aquellos que vienen de Buenos Aires, pero ahora con público local", concluyó Prenski.