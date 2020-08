Otra vez sueldos adeudados en Postres Balcarce: "Hay que estar corriendo detrás de la empresa"

Los conflictos en la fábrica de Postres Balcarce se han convertido en un tema recurrente en la ciudad, al igual que las acciones que llevan adelante sus trabajadores por la falta de pagos. Desde el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (S.T.A.R.P.yH.) expresaron este martes su preocupación ante la continuidad de los problemas y afirmaron: "Siempre les están debiendo el sueldo".

"En Balcarce tenemos un problema que no lo podemos terminar de solucionar. Siempre les están debiendo el sueldo, siempre tenemos que estar corriendo detrás de la empresa para que le pague a la gente, que debería cobrar el sueldo en tiempo y forma. Hoy, no han cobrado el mes de julio", explicó el secretario gremial de Pasteleros, José García, a El Marplatense.

Asimismo, agregó que les deben dinero desde el 2019. Respecto a este año detalló que a los trabajadores quincenales les deben dos pagos y que no cobraron el aguinaldo, y que los mensuales no cobraron el mes de julio. En este sentido, aseguró que desde la empresa no hubo ningún tipo de respuesta hasta el momento.

El problema había sido anticipado con anterioridad por el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio a El Marplatense, quien había indicado que "nuevamente se está complicando la situación con Postres Balcarce por la falta de pago a sus empleados".

Ante el aumento de contagios de coronavirus que se registró den Mar del Plata desde julio, diferentes autoridades plantearon la posibilidad de que la ciudad vuelva a Fase 3, donde la gastronomía no está permitida y las restricciones sociales son mayores. En relación a este punto, José García remarcó que "la postura del gremio es no volver atrás porque sería muy complicado para los trabajadores".

"Sería muy perjudicial para los trabajadores volver a Fase 3, si en Fase 4 estamos complicados y la estamos pasando muy mal, si retrocedemos sería terrorífico", concluyó el secretario gremial de Pasteleros.

