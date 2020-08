Qué pasará con “PH: Podemos Hablar”, el programa de Andy Kusnetzoff

Tras permanecer una semana internado por haber contraído coronavirus, Andy Kusnetzoff (49) recibió el alta, volvió con su familia y también regresó hace poco tiempo a su ciclo radial, Perros de la calle (Metro 95.1, lunes a viernes de 9 a 13).

Sin embargo, su vuelta a la televisión aún no se produjo y, según confirmó Ángel de Brito (44), puede que tampoco se concrete. Es que, de acuerdo al periodista, el conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22) se habría asustado mucho con todo lo que pasó.

En tanto, las autoridades del canal de las pelotas, quienes reorganizaron la programación de los sábados primero con Avenida Brasil, y luego con las repeticiones de PH, estarían bastante enojados con el animador.

En detalle, el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11) informó: "Andy Kusnetzoff, que no está haciendo su programa, como saben, y levantaron las repeticiones en el canal porque están bastante enojados con él porque decidió no trabajar".

"Está en todo su derecho, ¿no? Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración", continuó Ángel al aire de LAM.

Y agregó: "Él se alquiló un departamento para aislarse de su familia, y recién retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele. La radio la puede hacer desde su casa, como la está haciendo por teléfono, por ahora no va a hacer tele y por eso se levantaron las repeticiones".

Horas más tarde, el también animador de Cantando 2020 (El Trece, lunes a viernes a las 22.30) y conductor de El Espectador (CNN Radio, lunes a viernes a las 14) volvió a hablar del tema.

"Recién Andy me contestó uno de los mensajes que le mandé. Me dijo que estaba un poco mejor, y que de a poco estaba volviendo a trabajar. De a poco, pongo énfasis en eso", agregó el periodista en su programa radial.

Sobre el virus, Kusnetzoff dijo: “Aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”.

Y agregó: “Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno".

"Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxígeno tenés porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.

“Lo que yo cuento es para reflexionar. Lo cuento como comunicador. Yo trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral. Por esto, a los relajados, traten de cuidarse. No todos son asintomáticos, también tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia”, reflexionó entonces.

Fuente: Clarín