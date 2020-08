Montenegro: "Me rebelo a decir que nos vamos a quedar sin temporada de teatro"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, volvió a brindar declaraciones este miércoles de cara a la temporada de verano y se refirió a cómo deberán reinventarse los principales rubros turísticos, como el teatro, la gastronomía y los balnearios. Según indicó, el objetivo del Municipio es buscar alternativas para tener una temporada diferente, pero temporada en fin.

Entre las principales claves para la temporada 2o/21, el jefe comunal destacó al distanciamiento social, el uso de barbijos, la peatonalización de espacios, las actividades al aire libre, los protocolos, la utilización de más playas y la conciencia social. Incluso, se habló de la posibilidad de cortar calles y generar un "corredor gastronómico". En relación a las salas de teatro, espacios cerrados que concentran cientos de personas, afirmó que tendrán que "ponerse creativos" para evitar las aglomeraciones.

"General Pueyrredon tiene 43 kilómetros de costa. Pensamos en la utilización del aire libre, con mucha seriedad. Me cuesta imaginar no poder recibir argentinos y que otros países sí lo hagan. Trabajamos para preparar los protocolos para el ingreso de gente, para el cuidado del que viene y el cuidado del marplatense", afirmó el Intendente en declaraciones a Radio Mitre FM 103.7, al aire de "Lanata sin Filtro".

Y agregó: "Tenemos muchas actividades que están habilitadas en Mar del Plata como la gastronomía y la cafetería, que trabajan con protocolos muy estrictos. El sector turístico es un sector muy importante en nuestra ciudad. Pensamos que va a ser al aire libre. Tal vez, serán más días y no tanto un fin de semana, para evitar el movimiento de gente, pero no nos puede pasar no estar preparados".

Cualquiera que desee ingresar a Mar del Plata hoy debe realizar una cuarentena o traer consigo un permiso especial, por lo tanto, en este momento "sería imposible" pensar en esta situación, pero desde el Municipio insisten en comenzar a "ordenarse".

"Hay una merma importante. Es un sector al que le ha pegado de lleno - el turístico- la hotelería cero. Este año nosotros teníamos 12 fines de semana largos", consideró y destacó las ayudas del gobierno nacional, como la ATP.

"Todo esto genera empleo marplatense. Ese es mi gran desvelo. Mar del Plata es una ciudad que siempre está peleando el puesto del 1 al 5 con mayor índice de desempleo. La temporada es un lugar de mucho primer empleo", indicó Guillermo Montenegro.

Por último, se refirió a la temporada teatral en Mar del Plata y dijo: "Vamos a tener que pensar en protocolos distintos, pero no entregarnos. Es importante pensar cómo se hace, si será una fila sí y una fila no, si habrá una cabina sanitizante, pero me rebelo a decir que nos vamos a quedar sin temporada de teatro".