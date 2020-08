La oposición le apuntó a Oroquieta: "Para cuidar a los vecinos hay que conocer la ciudad"

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos insistieron en la necesidad de que el municipio presente un plan integral de seguridad, y solicitaron que se reactive el análisis de datos delictivos. "Necesitamos un Estado Municipal presente con políticas de seguridad; se tiene que terminar la costumbre de que a cada problema respondemos pidiendo fuerzas de seguridad de afuera", manifestó el edil Roberto Páez.

Ante la insistencia del secretario de Seguridad del intendente Guillermo Montenegro sobre el pedido sobre la llegada de fuerzas federales, desde el bloque opositor señalaron: "Vemos que el funcionario hace declaraciones solicitando fuerzas nacionales pero lamentablemente todos los vecinos desconocemos cuál es el plan estratégico para abordar la situación. Los distintos barrios de Mar del Plata necesitan una acción inmediata, eficaz y urgente, pero para eso Oroquieta tiene que conocer la ciudad", indicó Páez.

En ese marco, resaltó que "se tiene que terminar esa costumbre de que a cada problema que tenemos pedimos fuerzas de seguridad de afuera", y agregó: "Es necesario pensar un plan real e integral de seguridad. Hace 7 meses lo pedimos desde el Frente de Todos, pero no tuvimos respuestas. Y la verdad es que hoy en la ciudad no tenemos datos concretos sobre el delito. Necesitamos reactivar dispositivos como el Cemaed para contar con información y prevenir el delito de manera concreta".

Además, Páez reflexionó: "Consideramos que la seguridad va de la mano de lo social. Necesitamos un Estado presente con políticas que aborden el tema, porque tiene que haber seguridad para todos y todas por igual, no importa el sector. Cada vez que esta gestión de Cambiemos pidió ayuda a Nación y Provincia, se respondió con innumerables operativos, pero en el ámbito Municipal no vemos iniciativas reales".

"No conocemos al equipo de especialistas que asesoran a Oroquieta o Montenegro en materia de seguridad, y vemos que quienes decían tener la capacidad de solucionar el problema de la seguridad, hoy no pueden dar respuestas. Y creemos que ante la necesidad de tanta reactivación, también es necesario reactivar al Municipio para que garantice derechos que hoy no se cumplen", concluyó.