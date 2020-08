Lucía Pérez: el nuevo juicio podría iniciarse en la segunda mitad de 2021

Las abogadas que representan a la familia de Lucía Pérez, quien fue abusada sexualmente y asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata, estimaron que el nuevo juicio oral por el caso podría realizarse en el segundo semestre del año próximo y aseguraron la necesidad de que en el futuro debate intervenga otro fiscal "con perspectiva de género".

Tras el fallo del Tribunal de Casación bonaerense que anuló las absoluciones a los tres imputados por el caso y ordenó la realización de otro debate oral, la abogada Verónica Heredia aseguró a Télam que un nuevo juicio "brindará la posibilidad de decir todo lo que no se dijo en el anterior" y consideró que "para el segundo semestre de 2021 tiene que estar iniciándose".

Heredia, quien junto a Florencia Piermarini representa legalmente a los padres de Lucía (16), explicó que si bien "en principio el material probatorio en un nuevo juicio sería el mismo" que en el proceso realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) marplatense en 2018, "no va a ser el mismo debate, y no solo porque no van a ser los mismos jueces, sino porque hay muchas cosas más por aportar y decir".

Este miércoles se conoció la resolución de Casación de la provincia que anuló el fallo que en noviembre de 2018 había absuelto a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y al ya fallecido Alejandro Maciel (62) de los delitos de abuso sexual y femicidio.

"Si bien estaba la posibilidad de que los jueces de Casación resolvieran directamente con un fallo nuevo, nos genera muchas expectativas encarar un nuevo juicio y tenemos la esperanza de poder decir las cosas que no se dijeron en el anterior", señaló la abogada, quien agregó que insistirán en el pedido para que intervenga otro fiscal, en reemplazo de Daniel Vicente, quien actuó en el primer juicio.

Los padres de la adolescente cuestionaron en reiteradas ocasiones la decisión de Vicente de retirar en sus alegatos ante el TOC 1 la acusación por "encubrimiento agravado" que existía contra el ahora fallecido Maciel.

Si bien desde el Ministerio Público consideraron que sería "conveniente" que en el futuro debate intervenga el mismo fiscal Vicente porque "conoce la causa", la abogada confirmó la intención de reemplazarlo.

"Queremos otro fiscal con perspectiva de género, para poder decir que Lucía fue secuestrada ese 8 octubre de 2016, y que de ahí en adelante todas las cosas que se dijeron fueron mentira", señaló.

Heredia explicó que, tras el fallo de Casación, "se abre un plazo de diez días hábiles" para que la defensa de los dos acusados pueda presentar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte provincial, y que "si no apelan en ese plazo, el fallo quedará firme".

En caso de no prosperar la apelación ante el superior tribunal provincial, fuentes judiciales precisaron que existe la posibilidad de intentar un "recurso extraordinario federal" por parte de la defensa, ante la Corte Suprema de la Nación.

Una vez que el fallo de Casación quede firme, deberá sortearse un nuevo tribunal en Mar del Plata, que no podrá ser el TOC 1, y las partes informarán en una audiencia preliminar cuáles son los testigos y las pruebas que serán usados en el segundo juicio oral.