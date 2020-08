Andy Kusnetzoff descartó rumores y habló sobre su vuelta a "PH: Podemos Hablar"

Andy Kusnetzoff puso un punto final a los rumores y confirmó su inminente regreso a la pantalla chica, al frente de PH: Podemos Hablar, ciclo de invitados que se estaba emitiendo los sábados por la noche.

Semanas atrás, el periodista se alejó de sus labores al dar positivo por COVID-19, por lo que inició un tratamiento que lo mantuvo alejado de su familia y realizando el aislamiento en el Sanatorio de la Trinidad. Una vez confirmado su alta, el conductor compartió la feliz noticia con sus seguidores, al publicar una postal junto a su pareja, la productora Florencia Kourny y su hija Helena.

Sin embargo, esta semana Ángel de Brito fue quien deslizó la posibilidad de que Kusnetzoff no continuara con la realización de PH. "Como saben, Andy no está haciendo su programa. También levantaron las repeticiones, ya que en el canal están bastante enojados con él, porque decidió no trabajar, aunque está en todo su derecho, ¿no?", contó el conductor en Los Ángeles de la Mañana (LAM) y añadió que su colega "se alquiló un departamento para aislarse de su familia, y recién retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele".

La palabra del comunicador no tardó en llegar. "PH es un programa que disfruto mucho hacer y del cual estoy muy orgulloso. Pero como conductor y productor me exige una energía para la que necesito estar al 100 %. Por suerte, Telefé me acompaña, y antes de fin de mes seguro estaré al aire", confirmó Kusnetzoff .

La tv suma un nuevo programa

Mientras Kusnetzoff se encontraba en rehabilitación, Juana Viale -quien continúa al frente de las Mesazas en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand- le dedicó un mensaje: "Recupérate pronto así competimos, bebé".

Lo cierto, es que se suma un jugador en el prime time de los sábados. Soledad Fandiño y el Pelado López conducirán un ciclo de entretenimientos por América TV, que tendrá la producción de Jotax y aunque aún no se dio a conocer el nombre sí, su horario: los sábados de 21 a 23. Iniciará entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Fuente: Filonews