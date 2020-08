La importancia de donar plasma: "Es un rato que puede ayudar a mucha gente"

Roberto Ferreras, jefe de Hematología y Hemoterapia del HIGA, se refirió a la primera transfusión de plasma a un paciente con coronavirus en diálisis y a la importancia de la donación. "Estamos orgullosos de nuestro hospital", afirmó e insistió que los donantes no corren ningún riesgo.

A más de un mes de que se concretaran las primeras dos donaciones de plasma de convalecientes en Mar del Plata, en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) se realizó con éxito este miércoles el tratamiento con plasma de convalescientes a un paciente con COVID-19 en diálisis.

"Fue el primero que hicimos en nuestro protocolo. Es un paciente que ya nos preocupaba mucho por su estado de salud, porque estaba en diálisis, e implica una movida distintas porque hay que trabajar con varios equipos, no sólo el equipo de COVID-19 y hemoterapia", explicó Roberto Ferreras a El Marplatense.

"Coordinamos la aplicación del plasma en concordancia con la diálisis que se realizó y fue con éxito el procedimiento. Para nosotros fue un gran aliciente y estamos orgullosos de nuestro hospital", celebró el jefe de Hematología y Hemoterapia del HIGA.

En relación al estado del paciente, anticipó que "está algo mejor". "Todo esto se hace porque alguien recuperado donó, insistimos en el llamamiento a toda persona que tuvo COVID-19 y se recuperó se acerque al Centro Regional De Hemoterapia", remarcó.

El Centro Regional De Hemoterapia de Mar del Plata se encuentra ubicado en la calle Estado de Israel 3698 y permanece abierto de lunes a viernes. Allí, los interesados en realizar una donación de plasma serán asesorados por personas de la salud, que verificará si cumplen con los requisitos.

"De todos los donantes usamos un 20% o 30%, sólo ese porcentaje es apto, por eso necesitamos que venga más gente, y sobretodo en los grupos sanguíneos más difíciles. El plasma no ayuda a toda la gente, tiene que calificar dentro de unas normas para que lo beneficie. Si califica, aunque sea un grupo difícil, lo vamos a conseguir. Trabajamos para que los pacientes que lo necesiten tengan su plasma", afirmó.

"Es un rato que puede ayudar a mucha gente", insistió. En este sentido, aseguró que "las personas pueden donar más de una vez", que no corren ningún riesgo y que no los donantes no pierden sus defensas por hacerlo.