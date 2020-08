Un clásico de Phil Collins volvió a los rankings gracias a un video viral

"In the Air Tonight" es uno de los temas más importantes dentro de la carrera solista de Phil Collins. Formó parte del disco Face Value (1981), debut del cantante y baterista de Genesis como solista.

El álbum está marcado por la influencia de Phil Collins en el género "Motown", que comenzó en los '60 en los Estados Unidos, con artistas como Jackson 5 o The Supremes, entre otros. En la grabación de Face Value tuvo como invitados a la sección de vientos de Earth, Wind & Fire.

A casi 40 años, "In the Air Tonight" regresó a los rankings gracias a un video de unos mellizos estadounidenses en las redes sociales cuya reacción al hit de se viralizó.

Tim y Fred Williams publicaron en julio un video en YouTube en el que escuchaban este hit de Collins. Los hermanos parecen estar disfrutando de la música, moviendo las cabezas al ritmo, cuando de repente se sorprenden en el momento en el momento que entra la batería en acción. "Esto es único", dijo uno de ellos impresionado. La publicación ya superó los cinco millones de visitas.

Tony, Phil and Mike back in 1991. 📷 Rob Verhorst https://t.co/swKliSgxAa — Phil Collins (@PhilCollinsFeed) July 17, 2020

"In the Air Tonight" ahora ocupa el segundo lugar en las listas de iTunes de los Estados Unidos, detrás de "Beer and Sunshine", de Darius Rucker, según informó itopchart.com.

Phil Collins, de 69 años, vendió más de 100 millones de discos durante su carrera como solista y 150 millones con Genesis.

La leyenda de "In the Air Tonight"

Según trascendió, el hit hace referencia a la traumática separación del músico de su primera esposa Andrea Bertorelli, en 1979. Pero hay un mito urbano en torno a la canción.

La historia cuenta que un día, el cantante estaba en una playa cuando a lo lejos vio que una persona se estaba ahogando, pero no pudo ayudarlo por la distancia en la que se encontraba. El músico le pidió ayuda a otro hombre que estaba en el lugar, pero no le dio importancia al pedido.

Pero la leyenda toma más curiosidad. El rockero habría contratado a un detective para dar con este hombre. Finalmente lo invitó a uno de sus shows, ofreciéndole un asiento en la primera fila. Según el escalofriante mito, Phil le cantó la canción completa mirándolo a los ojos y acentuando la parte de la letra donde dice: "Si me dijeras que te estabas ahogando. Yo no te ayudaría. Vi tu cara antes que mi amigo. Pero no sé si sabés quién soy".

En octubre del 2016, Collins participó del programa de televisión "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". El conductor aprovechó y le preguntó sobre esta historia. “Desafortunadamente, no es cierta”, respondió el artista británico y confirmó que estaba relacionada con su divorcio.

Fuente: TN