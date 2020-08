Violencia de género: artistas difunden una seña para pedir ayuda en medio del aislamiento

Cada menos de 30 horas una mujer es asesinada en manos de un varón violento en Argentina. Las cifras estremecen, los casos siguen sucediendo pero también las campañas, militancias y asesoramiento, van en aumento.

Cuando el peligro no se puede nombrar porque se convive con el agresor, una seña en código puede transformarse en la puerta de salida para ponerse a salvo. Por esta razón desde principios del mes de agosto, actrices y figuras públicas comenzaron a subir a sus perfiles en redes sociales, videos en los que muestren cuál es el gesto que implica un alerta por una situación de violencia.

La seña con la mano es simple: palma abierta hacia el frente, se esconde el pulgar y se cierra el puño. Este gesto, hecho en medio de cualquier conversación que la víctima pueda estar sosteniendo para disimular, debe leerse como un alerta y una solicitud urgente para que quien lo vea.

Coral Campopiano, cantante y compositora , es una de las principales promotoras de esta campaña en el país, "en mi caso personal es un tema que viene de larga data, porque mi mamá, es la primera abogada especialista en violencia y derechos de las mujeres en la Argentina desde el año 1984. Ella capacitó a mucha gente, incluso en los hospitales, por lo que es un tema que vengo viendo desde que nací, ya que siempre la acompañé".

"Esta idea nació en Canadá, la primera vez que vi esta acción fue por un video de la Canadian Women´s Foundation y cuando vimos el video con mi amiga Andrea Cambell, nos pareció que era muy bueno poder tener una señal, para poder comunicar vía celular o computadora en una videollamada, cuando te pasa algo en medio de la cuarentena o la pandemia", destacó Coral.

"Fue de esa manera que se me ocurrió llevar esta campaña adelante, teniendo en cuenta que incluso había escrito hace poco tiempo el tema Fosforecente, después de haber vivido una situación bastante pesada, que si bien no incluyó violencia física, me llevó a pasarla muy mal", contó.

"El tema me pareció que daba perfecto con la campaña y con el concepto de lo que estábamos buscando hacer. Por este motivo llamé a muchas amigas como Natalia Oreiro, Gloria Carrá, Evelyn Von Brocke, Laura Fidalgo, todas amigas artistas y gente con la que me llevo muy bien, a quienes les conté sobre el proyecto y todas se interesaron", subrayó.

"Lo bueno fue que a partir de ese momento tuvimos muchísima difusión gracias a Dios, porque la verdad que es una campaña que hicimos a pulmón. Los videos, la artística, todo lo que tuvo que ver con la logística lo hice yo, por lo que me representó mucho esfuerzo y realmente está muy bueno ver que la gente lo levanta, porque con tanto esfuerzo y tanta colaboración de todos lados está bueno ver que funciona y se replica", remarcó Coral.

"A partir de esa iniciativa fue que me comuniqué con la ciudad de Buenos Aires y con algunas intendencias y estoy tratando de llevar "la mano", mas allá de la campaña original surgida en Canadá, por el tema de la pandemia, llevándola también a la vida pública, la vida diaria. Que sea una señal de emergencia en la cual la policía, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, sepan como reaccionar si alguien la realiza, implementando un protocolo de acción y que haya maneras de seguir protegiendo a la víctima", afirmó.

"La ciudad de Buenos Aires nos ha respondido muy bien, al igual que en muchas provincias. Actualmente estoy también tratando el tema con la intendencia de Mar del Plata, inclusive hablando con el intendente para llevar esto acabo y lo que necesitamos básicamente es mucha difusión, porque se trata simplemente de instalar esta señal", destacó

"El intendente Guillermo Montenegro se mostró muy interesado y la idea es poder tratar el tema con él, como para poder implementarlo o difundirlo también en Mar del Plata, con la ayuda del municipio", señaló Coral.

"La campaña la iniciamos el 5 de agosto y por suerte enseguida comencé a recibir llamados, y a verme en las redes y los medios con el video donde se muestra como es la señal. Por otro lado también intenté buscar artistas que canten la canción "Fosforecente", haciendo la señal mientras cantan, apoyando también de esta manera con la música", destacó.

En referencia a como ve el tema de la violencia de genero y si se ha avanzado en la prevención, Coral sostuvo que "creo que se avanzó un montón. En mi experiencia cuando era chica y acompañaba a mi madre a realizar alguna denuncia de alguna victima, veíamos como el personal de la comisaría se reía de la víctima, burlándose de nosotras, por lo que muchas veces nos volvimos llorando sin ningún tipo de respaldo y esto hoy no pasa, por lo que creo que se avanzó".

"De todas maneras sigo creyendo que es un mundo de hombres y que a la mujer nos quedan muchísimos años para acercarnos. Hoy por suerte hay mas posibilidades de trabajos, hay ciertas reglas, pero la verdad es que hay un patriarcado instalado los genes de todos, incluso de nostras las mujeres", aseguró Coral.

Una vida signada por la música

Nacida en Devoto pero con carrera en el exterior, Coral Campopiano supo desde chica que la música guiaría su vida. Ella se animó a ir detrás del instinto, de sus sueños, y animarse a lo impensado. El premio no tardó en llegar. Vivió años en Estados Unidos, y allí se codeó con los más grandes de la música.

Hoy, ya radicada nuevamente en la Argentina, sigue apostando a ese camino. A cada paso crece. A cada paso se sigue sorprendiendo como en aquel primer día. Y su esfuerzo la llevó a cantar con grandes artistas nacionales e internacionales, además de presentarse en mas de una oportunidad, nada más y nada menos que en el Teatro Colón.

"Actualmente me vengo llevando bien con la cuarentena, estoy muy contenta de estar en paz y con salud, escribo mucho, la verdad es que tengo una vida bastante acorde con la cuarentena, porque también paso mucho tiempo adentro escribiendo y estando en mi propio mundo, por lo que no he sufrido demasiado todo esto, como sí por ahí lo han sufrido mis hijos", contó Coral.

"Obviamente no me gusta la situación, me da mucha tristeza por todos los que están dejando de trabajar y haciendo sus cosas. En mi caso no tengo los shows. Realmente extraño mucho el poder tocar en vivo, el poder viajar ya que hace 20 años que me subo a un avión cada dos o tres meses y es algo que me gusta mucho y me sirve y necesito hasta como inspiración, saliendo de mi zona de confort", aseguró.

"Lamentablemente es lo que nos toca en este momento y creo que hay que aprender bastante también de todo esto", concluyó Coral.