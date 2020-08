"Los vecinos van preocupados al CEMA y no tienen respuesta"

Este lunes, el intendente Guillermo Montenegro confirmó que "hay transmisión comunitaria" de coronavirus en Mar del Plata.

En una conferencia de prensa que brindó junto con la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el jefe comunal admitió que "el virus se está transmitiendo de manera comunitaria en el partido de General Pueyrredon".

En el marco de la pasada sesión del Concejo Deliberante, la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero, lanzó duros cuestionamientos contra la secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredon.

“Manifestamos nuestra preocupación por un sistema municipal de salud que expulsa y la falta de claridad en la comunicación del municipio en lo que hace a la situación sanitaria. No podemos jugar con las palabras. No es lo mismo un brote, un foco, o circulación del virus”, afirmó.

A continuación, la edil opositora aseguró que “distintos actores de la escena sanitaria dicen cosas diferentes. Los mensajes generan confusión en la ciudadanía. Mientras, vemos como todos los días aumentan los casos. Es en este marco que permanentemente recibimos reclamos y denuncias de vecinos que no encuentran respuestas a sus demandas”.

En ese sentido, Mantero denunció que “cuando un vecino o vecina llama al 107, preocupado por tener síntomas de Covid, nadie responde. Cuando un vecino le demanda una respuesta al sistema de salud, cuando quiere comunicarse con alguien que le explique lo que tiene que hacer, se encuentra con el vacío. No se conecta con lo emocional que cada marplatense o batánense pone en juego en cada demanda que realiza”.

“Un sistema de salud en el que el presupuesto pasó del 1% al 10%, en el que 23 centros de salud se refaccionaron y se creó un CEMA, no puede naturalizar la expulsión de la demanda. Los vecinos mientras van preocupados al CEMA, y no tienen respuesta”, destacó la concejal.

Para finalizar, señaló que “no se les aclara el concepto de contacto estrecho, cosa que debiera ya estar circulando en las redes porque si no el CEMA, los centros Covid y las guardias de las clínicas y hospitales van a saturarse motivados por el temor. La comunicación no es un tema menor, no es accesorio, no es una frivolidad”.

“Hoy los vecinos están viendo una película, escuchan una conversación, pero el subtitulado les dice otra. Una comunicación disociada de la realidad y de la percepción que los vecinos tienen”, sentenció Mantero.