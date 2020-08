Denuncian falta de responsabilidad sanitaria en Tribunales por un caso sospechoso

En el día de apertura plena de la actividad judicial en Mar del Plata, desde la Asociación Judicial Bonaerense denunciaron que una persona que integra la Sala 1 de la Cámara Penal presentó síntomas compatibles con infección de COVID-19 y fue hisopada.

Ante esta situación, el secretario general de AJB Alberto Agote subrayó que "lo preocupante es que para seguir adelante con la apertura, los jueces de la Sala decidieron no denunciar este caso ante la delegación de sanidad, que es lo que corresponde por protocolo y por ende, no se cerró el lugar de trabajo y no se dispuso el aislamiento de las personas que tuvieron contacto directo".

Y agregó: "Es un indicador que tanto la Corte como las autoridades de la Superintendencia del edificio están dispuestos a seguir adelante con la apertura judicial a cualquier costo".

Asimismo, Agote recalcó que "hay una crisis en cuanto a lo edilicio que viene desde hace muchos años y la pandemia puso en evidencia una vez más el estado crítico de situación de los edificios del Poder Judicial y una crisis presupuestaria que hacen que no se tomen las medidas de prevención ni se apliquen los recursos necesarios para realizar la actividad en condiciones seguras".

Y en cuanto a la posibilidad de realizar una medida de fuerza, el secretario general de la Asociación, confió que "continuamos recorriendo todos los edificios del Poder Judicial para controlar que estén dadas las condiciones mínimas de seguridad para poder desarrollar la tarea. En el caso que consideremos que hay lugares que no cumplen con estos criterios, vamos a planterle a los compañeros realizar una medida de retención de tareas para no trabajar en lugares que sean posibles focos de contagios para toda la ciudad".

El lunes, con la reapertura de la actividad judicial, "la cantidad de gente en Tribunales aumentó, lo que no significa que haya un correlato con el aumento de la actividad. Este es un gesto político de la Corte que busca dar una señal de normalidad, pero sabemos bien que esto no puede suceder debido a los inconvenientes edilicios y presupuestarios, en este contexto sanitario, como lo venía haciendo antes de la pandemia", describió Agote.

Por último, sobre el reclamo salarial ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que "la provincia debería hacer un esfuerzo para recomponer los salarios que vienen muy caídos en todo el sector publico desde la gestión anterior".