Desde la oposición destacaron el auxilio económico de $ 45 millones para sectores productivos marplatenses

En el marco de la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó el Régimen Especial de Habilitaciones y el Compre Marplatense, dos iniciativas que buscan incentivar la recuperación de la actividad productiva en la ciudad de Mar del Plata.

El objetivo de ambas iniciativas -promovidas por el intendente Guillermo Montenegro- apunta a acompañar y fortalecer al sector productivo, al facilitar y agilizar la habilitación de comercios, grandes industrias y pymes, junto con beneficios impositivos.

También, se aprobó una batería de beneficios tributarios para los sectores productivos castigados por la pandemia del coronavirus en el distrito de General Pueyrredon.

El presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, explicó que “aprobamos el Programa de Asistencia Tributaria que implica un auxilio de 45 millones de pesos por parte del Ejecutivo para generar un alivio en la carga fiscal e impositiva de los sectores de nuestra ciudad que se vieron afectados por la crisis económica generada por la pandemia”, manifestó.

De acuerdo a aprobado en el HCD, la asistencia tributaria será para establecimientos del sector gastronómico, hotelero y operadores turísticos, salones de fiestas, gimnasios, natatorios y actividades deportivas afines, centros culturales y transporte escolar, que se vieron perjudicados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori, explicó que “se trata del camino que está comenzando a transitar la Municipalidad de General Pueyrredon, de acompañamiento a diversos sectores productivos para ayudar a que no se caigan en el contexto de la pandemia”.

Y remarcó: “Tomamos esta propuesta del Ejecutivo como un punto de partida, confiando en que vamos a continuar trabajando para que más actores tengan respuestas más amplias y satisfactorias desde el Estado Municipal”.

#AsistenciaTributariaMunicipal Se trata del camino que está comenzando a transitar la Municipalidad de General Pueyrredon, de acompañamiento a diversos sectores productivos para ayudar a que no se caigan en el contexto de la pandemia. pic.twitter.com/roP6i7CICZ — Vir Sívori (@Vir_Sivori) August 22, 2020

A continuación, la edil opositora sostuvo que “el Programa del oficialismo surge de una intensa actividad legislativa del Frente de Todos: Desde el 6 de abril hemos presentado varios proyectos que intentan poner en sintonía al Estado Local con el Estado Nacional y el Estado Provincial”.

“Provincia y Nación vienen implementando, desde el inicio del aislamiento, políticas claras para sostener el consumo, la producción y el empleo, en esta grave situación sanitaria”, añadió.

Para Sívori, “necesitamos llegar a la pospandemia con el sector productivo lo menos afectado posible: generar una rápida recuperación dependerá de la fortaleza de los diversos actores económicos y sociales. La experiencia a nivel mundial indica que es fundamental el rol del Estado”.

“Por todo eso vemos como un avance lo realizado por el Ejecutivo local, que toma nuestras propuestas para cuidar las actividades productivas y comerciales. Aunque los tiempos no hayan sido los que esperábamos y entendemos se ha limitado la profundidad del acompañamiento propuesto”, subrayó.

Para finalizar, Sívori dijo que “confiamos en la posibilidad de continuar trabajando en conjunto para avanzar en el sentido que nuestra sociedad lo necesita, y esperamos que este sea un primer paso que se constituya en un camino para acompañar a los diversos sectores de la ciudad”.

Por otra parte, desde el bloque de concejales del Frente de Todos también denunciaron las “ausencia” de controles de la Comuna. En ese sentido, el edil Roberto Páez manifestó hace pocos días su preocupación por la falta de controles del Estado Municipal ante el crecimiento de casos diarios de COVID- 19 en la ciudad y dejó en claro que “el gobierno del intendente Guillermo Montenegro no tiene grandes diferencias con la primera gestión de Cambiemos a cargo de su antecesor Carlos Arroyo”.

“En Mar del Plata ha crecido la cantidad de infectados, en consecuencia debemos actuar con responsabilidad para evitar que colapse el sistema sanitario marplatense. Entendemos que se han flexibilizado algunas actividades de golpe, pero no se hacen desde el Ejecutivo los controles que hay que hacer, y ahí está la clave. Creemos que el Estado no controla de la manera que debería controlar”, dijo el edil opositor

En referencia a la presente gestión de Juntos por el Cambio, Páez fue muy crítico al señalar “la falta de conocimiento de muchos funcionarios de los principales problemas estructurales de Mar del Plata”.

“Montenegro y sus funcionarios desconocen por completo la problemática estructural de la ciudad, problemáticas que en muchos casos no son ni siquiera mencionadas. En plena pandemia no hay respuestas a los pedidos de los vecinos de los barrios populares. Este es un gobierno que ajustó y aumentó las tasas y los marplatenses están muy molestos por esta situación. También hay que sumar el aumento del boleto en el transporte público. En definitiva, no vemos grandes diferencias con la primera gestión de Cambiemos a cargo de Carlos Arroyo. La única diferencia que observamos es que Montenegro hizo crecer su planta política, de 80 funcionarios se pasó a 120 en la actualidad”, enumeró el concejal.

Para concluir, Páez destacó el trabajo de los concejales del FdT al señalar que “nosotros hemos colaborado y hemos ayudado en todo lo que hemos podido al Ejecutivo, aunque en algunas cuestiones no estemos de acuerdo”.

“En líneas generales tratamos de brindarle las herramientas que se nos pedía para hacer frente a la pandemia en la ciudad. Tratamos de dar una mano, somos parte de la Comisión de Reactivación Económica, sobre todo porque quedó claro que las decisiones finales las tomaría el gobierno provincial”, sentenció.