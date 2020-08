El kilo de pan "pasará a costar $120" en Mar del Plata

El Presidente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, Carlos Monzón, manifestó que hubo un incremento en las ventas, como así también en el precio del pan y las facturas. Al mismo, tiempo el titular del sector afirmó que a comparación de otras actividades, no se pueden "quejar" y que ninguna empresa ha tenido que echar empleados.

"A partir del viernes, la Comisión Directiva del Centro de Industriales Panaderos decidió incrementar los precios del pan, ya que hace un año que no se modificaba la lista orientativa de precios. El pan francés va a pasar a costar $120 y las facturas a $240. El resto de los productos especiales de cada panadería lo dejamos liberado a cada industrial porque hoy es muy difícil que la gente vuelva a los mostradores y esta situación nos ha llevado a tomar determinaciones dentro de las panaderías, como fue suspender gente", confió Monzón a El Marplatense.

"Hoy estamos trabajando, estamos recuperando ya que estamos en un 60% de ventas, pero la situación está muy difícil", destacó.

"A comparación de otros sectores, no nos podemos quejar porque estamos desde el primer día abiertos. Habíamos bajado las ventas entre un 10 y un 15 por ciento en las ventas en los mostradores y estamos casi en un 60%. Nos falta toda la parte de confintería, que al no realizarse eventos no se vende. Estamos vendiendo pan, facturas y cuarterío", explicó el referente.

Respecto a la situación de los empleados que se desempeñan en el sector, Monzón afirmó que "las empresas más grandes hablaron con el personal en los meses de abril y mayo para comenzar a turnarlos porque incluso el horario de trabajo se achicó. Hubo reducción de sueldos en base a ello, pero no se echó gente".

Por último, con relación a la proliferación de panaderías ilegales, el presidente del Centro de Industriuales expresó que "ahora todo el mundo es panadero, todos amasan en las casas y la venta ilegal está peor que antes en este contexto. De todas maneras, por esto que vivimos, es lo de menos. El tema es ver cómo se continúa, sobre todo hoy que estamos en el pico y no sabemos si vamos a tener temporada".