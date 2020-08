Gimnasios en crisis: "Nos ponen contra la pared para que cerremos"

Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios, Natatorios y Afines emitieron un comunicado tras el retroceso a Fase 3 y cuestionaron que "una vez más, el hilo se corta por lo más delgado".

"La tomamos mal, estábamos tratando de reactivarnos. Estamos trabajando entre un 5% y 15% en el mejor de los casos. Entendemos la situación de Mar del Plata, qiue hay que parar la circulación, pero en nuestro caso, por ejemplo, nos vemos desamparados porque nos sacan del beneficio de las tasas, nos excluyeron. La concurrencia era poca, tomamos todas las medidas de seguridad, que tuvimos que gastar mucho dinero para adecuarnos a las medidas", explicó Branko Flego, referente del sector, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, explicó que los ponen "totalmente contra la pared para que cerremos".

"Entendemos perfectamente la magnitud del problema, somos conscientes del momento que transitamos. Por eso, desarrollamos estrictos protocolos donde controlamos los accesos, sanitizamos los materiales, y nos aseguramos que todo el proceso sea seguro y saludable", explicaron en el comunicado.

Asimismo, remarcaron que "los gimnasios y natatorios no son parte del problema, son parte de la solución" porque "brindamos un contexto seguro donde cuidar integralmente a las personas, les damos un espacio cuidado donde mantenerse saludables".

"No somos vectores de transmisión comunitaria. No se ha dado en Mar del Plata un solo caso en gimnasios y natatorios. La solución viene de la mano con la generación de consciencia y responsabilidad individual, no con prohibiciones que no hacen más que fomentar la clandestinidad y alimentar espacios que no tienen control ni cuidado alguno. Señor intendente, necesitamos trabajar. Ya demostramos, si es que era necesario, que somos responsables y estamos a la altura del momento que transitamos", concluyeron.