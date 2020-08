Marcha y concentración por Brandon: "Hasta que no se haga Justicia, no me voy a mover"

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos políticos de izquierda, de derechos humanos y familiares de Brandon Romero marcharon este jueves desde Tribunales hasta el centro de la ciudad y reclamaron justicia para Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia.

En ese marco, también se reclamó por la muerte de Brandon Romero, y su madre Romina Vergara aseguró que "me genera bronca e impotencia porque me voy a mi casa sin mi hijo, porque tengo que estar acá contando lo que le pasó. El doctor Pellegrinelli le negó al abogado todo tipo de pruebas. Mi abogado quiso poner peritos nuevos, pagado por nosotros, que Pellegrinelli conozca a la familia para que vea que Brandon no se movía en un entorno peligroso, que Brandon trabajaba todos los días en la panadería y lo negó".

"Pellegrinelli no quiere saber nada de mi hijo, dice que era un ladrón, siendo que ni siquiera tenía antecedentes. Dice un hombre y mi hijo era un adolescente de 18 años que no hizo nada para que lo maten", agregó.

Respecto al pedido por la aparición de Facundo Castro, Vergara sostuvo que "no me imagino estar en la cabeza de esa madre. Yo no duermo a la noche pensando que mi hijo estaba arrodillado, pensando en mí y lo fusilaron".

Y volvió a arremeter contra el fiscal: "La causa sigue igual y el fiscal Pellegrinelli es el mejor abogado del asesino de mi hijo. Tiene la puerta cerrada para nosotros", sentenció.

"Una vez por semana me van a encontrar sentada acá con el cartel de mi hijo. Hasta que se cansen de verme la cara porque hasta que no se haga Justicia, no me voy a mover. Mi hijo no era un negrito de mierda como el fiscal dice, tenía una vida saludable. Quiero que el asesino esté preso porque no fusiló solo a mi hijo, fusiló a la familia de Brandon", cerró.