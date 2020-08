Montenegro sobre el retroceso a Fase 3: "Tenemos que bajar la circulación en la ciudad"

En un comunicado de prensa, el intendente de General Pueyrredon Guillermo Montenegro formalizó el descenso del distrito a fase 3 y explicó los motivos de esta decisión.

"La situación que hoy atravesamos es difícil. Si bien nos preparamos para esto, sabíamos que esto iba a ser dinámico. Esta es la semana más critica desde el comienzo de la pandemia en nuestra ciudad. La idea no es transmitir un mensaje alarmista ni generar miedo, sino hablar siempre con la verdad y la realidad", comenzó el comunicado.

"En esta última semana hemos visto un aumento considerable de casos y ese fue el motivo por el cual el día lunes tomamos la decisión de comunicar que en nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria. Eso significa que el virus puede estar en cualquier lado. Siempre dijimos que en una situación como la que estamos viviendo de pandemia no teníamos ninguna posibilidad de especulaciones políticas, todo lo contrario, trabajamos todos juntos", continuó Montenegro.

Y recalcó: "Como dije desde un principio: mi norte siempre fue el cuidado de los vecinos de mi ciudad. Hablé cuando tenía que hablar, me peleé cuando me tenía que pelear, generamos las aperturas de actividades cuando lo podíamos hacer y también les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder. Hoy la situación sanitaria de la ciudad nos marca que tenemos 1113 enfermos activos de COVID, 61 camas ocupadas de terapia intensiva, 19 enfermos COVID internados en esas camas y 10 conectados a respiradores. Son personas que hoy están sufriendo".

Asimismo, Montenegro enfatizó que "este el el momento en el que nosotros tenemos que retroceder de fase. Tenemos que bajar la circulación en la ciudad, porque de esa manera vamos a bajar la circulación del virus. Sabemos que el factor emocional es muy importante y también que las reuniones sociales han sido un foco importante de contagio. Por eso les pido a los más grandes que eviten salir, a los más chicos que eviten juntarse con sus compañeros de colegio, sus amigos y novios".

"Esto no es cuarentena sí o cuarentena no, es cuidarse. Los entiendo, yo hace 6 meses que no veo a mis hijos mayores, a mi viejo tampoco. Todos sabemos qué tenemos que hacer, cómo nos debemos cuidar y este es el momento de hacerlo sin miedo pero con muchísima responsabilidad", cerró el intendente.