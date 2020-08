Comerciantes preocupados por el retroceso: "Los contagios no se generan por tener los locales abiertos"

Los comerciantes de la calle San Juan han hecho múltiples reclamos hasta que finalmente pudieron reabrir sus puertas. Luego de la confirmación de que Mar del Plata retrocede a Fase 3, mostraron su preocupación y las complicaciones que traerá para el sector.

"Bastante preocupación, el tiempo que estuvimos cerrados nos costó generar liquidez para afrontar las obligaciones que ya veníamos acarreando. Uno en el comercio con lo que va vendiendo compra más mercadería, siempre se gasta a largo plazo. Encontrarnos en la situación que las ventas han caído, agosto siempre suele ser flojo en ventas. En esta situación, donde la gente no cuenta con un capital, porque tiene que afrontar otras crisis, no va a consumir en bienes que no son esenciales como el nuestro", contó Leandro Furundarena, referente de los comerciantes, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, puntualizó que es perjudicial "tener que cerrar por lo menos por 10 días, que tampoco tenemos la exactitud de que no nos prolonguen más".

"Los comercios tomamos las medidas de precaución y seguridad sanitarias necesarias. Los contagios no se generan por tener los comercios abiertos, porque cada vez que entra alguien acá tenemos los trapos con lavandina, ponemos alcohol en las manos, barbijos… no son foco de contagios los locales. Por eso queremos la posibilidad de tener los locales abiertos y que la gente si quiera pasar con el auto que pase", aseveró.