En medio de la batalla judicial, salieron a la luz los últimos chats entre Pampita y su ex niñera

Cuando el escándalo parecía quedar atrás, una decisión de la Justicia volvió a dejar expuesta la batalla entre Pampita y su ex niñera, Viviana Benítez. La ex empleada de la conductora había iniciado el año pasado una causa civil por “hostigamiento y maltrato psicológico” y otra laboral por presuntas irregularidades en el pago de su salario. La Justicia desestimó la primera denuncia porque consideró que no había delito, pero ahora revocaron ese sobreseimiento.

La noticia judicial, que se conoció este jueves, provocó un fuerte malestar en la modelo. Pampita insiste en que las acusaciones en su contra son todas falsas. Según trascendió, ahora las autoridades estarían investigando a la exjurado del Bailando por posible coacción y privación ilegal de la libertad.

Mientras en Los ángeles de la mañana analizaban este nuevo escenario, Pampita le mandó a Maite Peñoñori, cronista del ciclo, las capturas de pantalla de sus últimas conversaciones de WhatsApp con Benítez.

Ángel de Brito fue leyendo una por una. En uno de los chats, la conductora le pidió a la niñera que necesitaba hablar con ella porque no entendía el motivo de su renuncia. “Acá me dijo Mariela que dejaste la llave. Yo te considero mi amiga. Creo que tenemos que hablar en persona, no podés irte así después de tantos años. Sin hablar sin despedirte. Acá nadie te hizo nada para que estés así. Te pido que vengas a hablar, más allá de lo que decidas”, le escribió en su momento la modelo. Benítez le respondió que no y disparó: “Las veces que te hablé nunca me quisiste escuchar. Es más, me dijiste que no querías un reclamo más. Ya está, ya no tengo nada que hablar”.

En marzo, la ex niñera le escribió para avisarle que tenía muchas fotos y videos de sus hijos -Benicio, Beltrán y Bautista- y que se los quería enviar para poder borrarlos. “Para mí no son nada gratos (en referencia a ese material) después de las cosas que han pasado”, aseguró en el mensaje.

Después del conflicto con Benítez, Pampita decidió contratar un niñero hombre para que cuide a sus chicos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Esta decisión llamó mucho la atención, pero ella salió a explicar el porqué. “Tenía cinco varones en la casa, mis tres hijos, mi sobrino, y uno de los hijos de Robert, que también es varón. Así que era mucho mejor alguien que juegue al fútbol, se meta a la pileta y juegue a la Play”, detalló en el verano.

Fuente: TN